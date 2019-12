Cisco Systems pakte voor het tweede kwartaal op rij uit met tegenvallende vooruitzichten. Dat kwam het aandeel opnieuw duur te staan. In vergelijking met de Nasdaq, die in 2019 bijna 30 procent klom, presteert Cisco ondermaats.

Cisco verschoof enkele jaren terug de focus van de verkoop van hardware naar software via de cloud, op basis van een abonnementsformule. Dat is op langere termijn de juiste keuze, maar de klanten moeten wel volgen. Dat verloopt niet van een leien dakje. De eindmarkten laten het afweten en in de belangrijke afzetmarkt China wordt de vrije concurrentie beknot door geopolitieke factoren.

...