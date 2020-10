Er zijn weinig redenen om vrolijk te worden van de prestaties van Cisco. Maar de groep verwent haar aandeelhouders wel met een aantrekkelijk dividend en aandeleninkopen.

Cisco Systems is een van de weinige technologiebedrijven waarvan het aandeel de voorbije maanden geen record heeft neergezet. De beurswaarde bedraagt zelfs minder dan een derde van die van twintig jaar geleden. De producent van netwerkapparatuur was op zijn top in 2000 meer dan 500 miljard dollar waard. Cisco kreeg met meer concurrentie af te rekenen en speelde te traag in op een lagere productverkoop en de opmars van cloudcomputing. Door de coronacrisis schroefden veel bedrijven hun IT-bestedingen terug. Het aantal nieuwe productorders zit al enkele kwartalen in een dalende lijn. In de drie maanden tot eind juli, het laatste kwartaal van het fiscale boekjaar 2020, was er een achteruitgang met 10 procent. Vooral de kmo's laten het afweten. Het videoconferencingplatform Webex wordt sinds dan weer meer dan ooit gebruikt.De omzet en de winst lagen net iets boven de verwachtingen, maar de ontgoochelende prognoses voor het lopende kwartaal kwamen de technologiegroep duur te staan. Cisco kende de slechtste beursdag sinds 2009. De groepsomzet daalde met 9,5 procent op jaarbasis naar 12,2 miljard dollar. Dat cijfer lag een fractie boven de consensusprognose, maar het was wel het derde opeenvolgende kwartaal met een daling. De aangepaste nettowinst (3,4 miljard dollar) daalde met 5 procent, maar dankzij het effect van de aandeleninkopen bleef de achteruitgang van de winst per aandeel (0,8 dollar) beperkt tot 3,6 procent. Infrastructure Products blijft de grootste afdeling met een aandeel van iets meer dan de helft in de groepsomzet. Infrastructure Products heeft producten als routers, switches en andere apparatuur die het transport en de opslag van gegevens mogelijk maakt. De omzet van de afdeling daalde met 16 procent naar 6,3 miljard dollar. Ook de afdeling Applicaties boerde 9 procent achteruit, maar de omzet van de dienstenafdeling bleef stabiel op 3,32 miljard dollar. Beveiliging, de kleinste divisie, liet een groei met 10 procent optekenen, maar vertegenwoordigt minder dan 7 procent van de groepsomzet. Ondanks de omzetdaling bleef de winstgevendheid stabiel met een brutomarge van 65 procent en een operationele marge van 33 procent. Over het volledige boekjaar 2020 daalde de groepsomzet (49,3 miljard dollar) met 5 procent. Ondanks de daling van de nettowinst (-1%), ging de winst per aandeel er wel met 4 procent op vooruit. Cisco wil de kosten met 1 miljard dollar verminderen, maar de groep moet ook herstructureringskosten dragen. De prognoses voor het lopende kwartaal (tot eind oktober) vielen tegen met een verwachte omzetdaling met 9 tot 11 procent. Ook de winstverwachting (0,7 dollar per aandeel) lag onder de consensusprognose. Bovendien zullen de productorders met 12 tot 15 procent dalen. Cisco realiseerde vorig boekjaar een vrije kasstroom van 13 miljard dollar. De groep dreigt wel een boete van 1,9 miljard dollar te moeten betalen voor een inbreuk op vier patenten van Centripetal Networks, maar ze gaat in beroep. Cisco had op het einde van het boekjaar 29,4 miljard dollar in kas en een schuld van 15,6 miljard dollar. Naast bijkomende aandeleninkopen staan ook overnames in het cloudsegment op het verlanglijstje.ConclusieEr zijn weinig redenen om vrolijk te worden van de prestaties van Cisco. De technologiegroep blijft wel hoge kasstromen genereren en verwent de aandeelhouders met een aantrekkelijk dividend en aandeleninkopen. Bovendien ligt de waardering flink onder het historische gemiddelde, waardoor een negatief scenario al grotendeels is verrekend. Onder 40 dollar is een eerste positie verantwoord. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 39,81 dollarTicker: CSCO USISIN-code: US17275R1023Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 170 miljard dollarK/w 2020: 12,5Verwachte k/w 2021: 13Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: 3,6%