In de huidige marktomstandigheden valt weinig af te dingen op de groei- en winstcijfers van Amazon. Enkel de cloudafdeling miste nipt de prognoses.

De coronacrisis heeft nieuwe trends in gang gezet (hardware-upgrades, cloudcomputing) en bestaande (thuiswerk, onlinewinkelen) versterkt, waaruit Amazon garen kon spinnen. Het management verwachtte tussen april en juni 75 tot 81 miljard dollar omzet, maar door de gunstige evoluties van de voorbije maanden lag de consensusprognose op 81,2 miljard. Uiteindelijk werd het 88,9 miljard,40 procent meer dan een jaar eerder. Dat brengt de gecombineerde omzet over de vier voorgaande kwartalen op 321,8 miljard dollar (+28%).De vooruitgang was in de eerste plaats te danken aan de Noord-Amerikaanse activiteiten, die 62 procent van de groepsomzet leveren. In het tweede kwartaal steeg de omzet er met 43 procent, naar 55,4 miljard dollar of ruim 5 miljard dollar boven de consensusverwachting. Voor het e-commercegedeelte bedroeg de groei zelfs 47,8 procent, maar bij de fysieke winkels (WholeFoods) was er door de coronamaatregelen een omzetdaling van 13 procent. De Noord-Amerikaanse kleinhandelsdivisie (eigen winkels en producten van derden) is de grootste, maar de marge is met 3,9 procent wel laag, ondanks een stijging van de operationele winst met 37 procent naar 2,14 miljard dollar. De internationale omzet dikte met 38 procent aan, naar 22,7 miljard dollar, ruim 3 miljard dollar meer dan verwacht. Het operationele verlies van vorig jaar (601 miljoen dollar) werd omgezet in een operationele winst van 345 miljoen dollar, goed voor een bescheiden marge van 1,5 procent. De cloudafdeling, Amazon Web Services (AWS), miste de consensusprognose met 200 miljoen dollar. Met 10,81 miljard dollar omzet (+29%) is AWS veruit de kleinste afdeling van Amazon, maar dankzij een marge van 31,1 procent levert ze wel veruit het grootste deel (58%) van de operationele winst. Tussen januari en maart was er nog 33 procent omzetgroei, maar in het tweede kwartaal dook die voor het eerst sinds 2016 onder 30 procent. Dat ligt in lijn met de clouddiensten van Microsoft (Azure) en Alphabet (GCP), die hun groei eveneens zagen vertragen naar respectievelijk 50 en 43 procent. Bij het lagere cijfer van Amazon hoort de kanttekening dat zijn cloudactiviteit wel bijna dubbel zo groot is al die van Microsoft. Op groepsniveau kwam de operationele winst uit op 5,84 miljard dollar (+89%), goed voor een marge van 6,6 procent. In het tweede kwartaal boekte Amazon 4 miljard dollar aan de coronacrisis gerelateerde kosten. Dat cijfer zou in het lopende derde kwartaal moeten dalen naar 2 miljard. De omzetprognose voor dat kwartaal is 87 tot 93 miljard dollar, terwijl de operationele winst 2 tot 5 miljard dollar zou bedragen. Amazon staat onder toenemende druk om de loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Een groot deel van de bijna 1 miljoen werknemers wereldwijd werkt met een tijdelijk contract. Hogere lonen en extra personeel kunnen op de marges wegen. De liquiditeiten (71,4 miljard dollar) en de schulden (75,9 miljard) houden elkaar grotendeels in evenwicht. Amazon realiseerde de voorbije vier kwartalen een vrije kasstroom van 31,85 miljard dollar.ConclusieIn de huidige marktomstandigheden valt weinig af te dingen op de groei- en winstcijfers van Amazon. De recordkoers zorgt wel voor een exuberante waardering van ruim 100 keer de winst, 50 keer de vrije kasstroom en bijna 5 keer de omzet. Voor een select groepje (technologie)bedrijven, waarvan Amazon deel uitmaakt, is die waardering van geen tel, zolang het zogenaamde 'domme geld' van passieve investeringsfondsen in de richting van die aandelen blijft vloeien. Maar dat is een eindig verhaal. Het is onverantwoord de koers achterna te hollen. We bevestigen het verkoopadvies.Advies: winstnemen/verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 3164.68Ticker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1585 miljard dollarK/w 2019: 121.7Verwachte k/w 2020: 118.9Koersverschil 12 maanden: +73.6%Koersverschil sinds jaarbegin: +71.3%Dividendrendement: /