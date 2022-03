De scheeftrekking bij Amazon is wel heel groot geworden.

De tijden dat Amazon comfortabel de verwachtingen klopte, is al even voorbij. De retail- en cloudgroep kampt met hogere loonkosten en oplopende transport- en logistieke uitgaven. Die trend startte al in 2020 en versnelde in de tweede helft van vorig jaar. Daardoor waren de retailactiviteiten (e-commerce, verkoop voor derde partijen, fysieke winkels en abonnementsdiensten) in het vierde kwartaal zelfs verlieslatend.

...

De tijden dat Amazon comfortabel de verwachtingen klopte, is al even voorbij. De retail- en cloudgroep kampt met hogere loonkosten en oplopende transport- en logistieke uitgaven. Die trend startte al in 2020 en versnelde in de tweede helft van vorig jaar. Daardoor waren de retailactiviteiten (e-commerce, verkoop voor derde partijen, fysieke winkels en abonnementsdiensten) in het vierde kwartaal zelfs verlieslatend. Volgens Amazon drukten de hogere kosten de operationele winst van het vierde kwartaal met 4 miljard dollar. De omzet klom tussen oktober en december met 9 procent op jaarbasis naar 137,4 miljard dollar. De operationele winst van 3,46 miljard dollar leverde een marge van amper 2,5 procent op. De Noord-Amerikaanse retailactiviteiten leverden met 82,4 miljard (+9%) het grootste deel van de omzet, maar boekten wel een klein operationeel verlies van 206 miljoen dollar. De internationale retailomzet daalde naar 37,3 miljard dollar (-1%), en leverde een operationeel verlies van 1,63 miljard op. Een tegenvaller voor de afdeling die vijf kwartalen op rij winst maakte. Amazon wil zijn inkomsten en marges opkrikken met een prijsverhoging bij Prime. Een jaarabonnement is sinds 1 februari gestegen van 119 naar 139 dollar. Dat moet 3 miljard dollar extra omzet opleveren. De omzet van de cloudafdeling, Amazon Web Services (AWS), klom naar 17,78 miljard dollar (+40%). De operationele winst steeg naar 5,29 miljard (+46%). Amazon boekte 14,3 miljard dollar nettowinst, tegenover 7,2 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Die forse sprong dankt het aan een meerwaarde van 11,8 miljard dollar op de beursgang van Rivian in november. Amazon houdt een belang van 18 procent. De groep wil tegen 2040 grotendeels uitstootneutraal zijn en doet daarvoor een beroep op de maker van elektrische bestelbusjes, om zijn bestellingen te bezorgen. Zonder de meevaller bleef de winst steken op 2,5 miljard dollar (-65%). Over het volledige boekjaar steeg de groepsomzet naar 469,8 miljard dollar (+21,7%) en de operationele winst naar 24,9 miljard (+8,6%), goed voor een marge van 5,3 procent. De retailactiviteiten, goed voor 86,8 procent van de groepsomzet, tekenden voor een operationele winst van 6,35 miljard. Daarmee bleef de marge steken op 1,5 procent. AWS, dat met een omzetstijging naar 62,2 miljard (+37%) instaat voor 13,2 procent van de groepsomzet, realiseerde een operationele winst van 18,5 miljard dollar en een marge van 29,7 procent. Amazon gaat voor het lopende kwartaal uit van 112 tot 117 miljard dollar omzet, of een stijging van 3 tot 8 procent. De consensusprognose lag met 121 miljard dollar iets hoger. Ook de vooropgestelde operationele winst van 3 tot 6 miljard dollar lag onder de verwachte 6,5 miljard. De vrije kasstroom dook in het vierde kwartaal 9,1 miljard dollar onder nul, door de combinatie van een fors gedaalde operationele kasstroom (46,3 miljard, -30%) en gestegen investeringen (55,4 miljard, +58%). Over het volledige boekjaar was de vrije kasstroom met 32 miljard dollar wel nog ruim positief.ConclusieHoge investeringen en oplopende kosten zetten de marges van de retailactiviteitend onder druk. Op de korte termijn is weinig beterschap op komst. Gelukkig is er compensatie van de cloudafdeling, die sterk blijft groeien en hoge marges haalt. Alleen is de scheeftrekking in de groep nu wel heel groot. De negatieve kasstroom is een tijdelijk fenomeen, maar het blijft onzeker wanneer de investeringen vruchten afwerpen. Amazon noteert nu meer dan 20 procent onder zijn topkoers, maar is nog altijd verre van goedkoop.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 2912,82 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1482 miljard dollarK/w 2021: 44Verwachte k/w 2022: 57Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: -