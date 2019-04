Cobalt27 Capital Corp streamt batterijgrondstoffen

Cobalt27 heeft zich omgevormd tot een investeringsvehikel voor metalen voor de productie van elektrische batterijen. Het aandeel is veel goedkoper dan dat van sectorgenoten, maar die hebben wel al iets bewezen.

Cobalt27 Capital Corp., dat zijn hoofdzetel heeft in Toronto, was een exploratiebedrijf vanaf de oprichting in 2006 tot 2017. Twee jaar geleden volgde een strategische ommezwaai, waarbij het bedrijf zich omvormde naar een investeringsvehikel voor metalen voor de productie van elektrische batterijen en opslagsystemen - in hoofdzaak kobalt en hoogwaardig nikkel en in mindere mate lithium. De initiële strategie was fysiek kobalt te kopen, dat op te slaan en te wachten op hogere prijzen om het te verkopen. Dat model bestaat ook in de uraniumindustrie met bedrijven als Uranium Participation en Yellowcake. Later besliste Cobalt27 een stap verder te gaan met streaming- en royaltyovereenkomsten en directe participaties in exploratiebedrijven. Dat is een actiever bedrijfsmodel, maar waar ook me...