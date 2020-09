Het aandeel van Franco-Nevada neemt een welverdiende rustpauze na een schitterende eerste jaarhelft. We zien het als een defensieve basiswaarde.

Zoals verwacht was het tweede kwartaal geen voltreffer voor het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen, olie en gas. De portefeuille van Franco-Nevada (FNV) omvat 56 producerende activa, waarvan vier kernactiva: Antamina, Antapaccay, Candelaria en Cobre Panama. Antamina en Cobre Panama lagen tijdelijk stil wegens covid-19. Daarnaast waren er onderbrekingen bij vijftien kleinere activa, waarvan er drie nog stilliggen. Dat had een negatieve impact op de productiecijfers van de edelmetalen die tegenover het tweede kwartaal vorig jaar met 3,2 procent daalden tot 104.330 troy ounce goudequivalent. In het eerste kwartaal werd 134.941 troy ounce goudequivalent geproduceerd. De bijdrage van Cobre Panama, het gigantische koperproject van First Quantum Minerals dat zijn commerciële productie op 1 september 2019 opstartte, zakte tegenover het eerste kwartaal van 25.000 troy ounce goudequivalent naar 10.344 troy ounce, maar beperkte de terugval op groepsniveau tegenover 2019. Door de gemiddeld 30,6 procent hogere goudprijs klom de omzet uit edelmetalen met 26,5 procent tot 180,8 miljoen dollar. De energieafdeling zag de omzet bijna halveren, van 27,6 miljoen dollar naar 14,6 miljoen, door de fors gedaalde olie- en gasprijzen en de lagere volumes. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 14,6 procent tot 158,1 miljoen dollar. De gezuiverde nettowinst bedroeg 91,8 miljoen dollar, 43,4 procent meer dan vorig jaar. Na zes maanden is er een toename met 55,6 procent tot 201 miljoen dollar. FNV sloot begin mei een royalty-overeenkomst af voor 100 miljoen dollar met SolGold in ruil voor het verwerven van een royalty van 1 procent op de volledige productie van het koper- en goudontwikkelingsproject Alpala in Noord-Ecuador. FNV zal vanaf 2028 jaarlijks minstens 10 miljoen dollar inkomsten halen uit de overeenkomst. FNV besliste in april, nadat het vorige aandelenuitgifteprogramma van 200 miljoen dollar was afgerond, om meteen een nieuw programma op te starten voor maximaal 300 miljoen. In het tweede kwartaal werd al 66,8 miljoen dollar opgehaald dankzij de gespreide uitgifte van 474.900 nieuwe aandelen tegen gemiddeld 140,7 dollar. De Canadezen betaalden in de eerste jaarhelft 80 miljoen dollar uitstaande schulden terug en beschikten op 30 juni over een kaspositie van 378,5 miljoen dollar. Inclusief een ongebruikte kredietlijn van 1,1 miljard dollar beschikt de groep over ruim 1,7 miljard om nieuwe deals af te sluiten. Het bedrijf is kerngezond en verhoogde voor het dertiende opeenvolgende jaar het dividend. Vanaf het tweede kwartaal keert het 0,26 dollar per aandeel uit. FNV schrapte begin april de verwachte productievork voor 2020 van 550.000 à 580.000 troy ounce goudequivalent, wegens de onzekerheden omtrent covid-19. Het tweedekwartaalsrapport stelt een nieuwe jaarverwachting van 475.000 à 505.000 troy ounce voorop. Het recordcijfer van vorig jaar bedroeg 516.438 troy ounce. Voor de energieafdeling is er door de lagere olie- en gasprijzen een daling van de jaarverwachtingen van 80 à 95 miljoen dollar naar 60 à 75 miljoen. Tegen 2024 mikt FNV zonder nieuwe deals op de verkoop van 580.000 à 610.000 troy ounce goudequivalent en 115 à 135 miljoen dollar energie-inkomsten.ConclusieHet aandeel van Franco-Nevada neemt een welverdiende rustpauze na een schitterende eerste jaarhelft. Het is even wat stiller over nieuwe overeenkomsten, maar de portefeuille bevat heel wat organisch groeipotentieel. We zien het aandeel als een defensieve basiswaarde in het thema Goud & Metalen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 149,98 dollarTicker: FNV USISIN-code: CA3518581051Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 28,7 miljard dollarK/w 2019: 77Verwachte k/w 2020: 65Koersverschil 12 maanden: +52%Koersverschil sinds jaarbegin: +45%Dividendrendement: 0,7%