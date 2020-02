De omzetontwikkeling van de wereldberoemde Amerikaanse drankengigant is voor het vierde kwartaal op rij beter dan verwacht. Met 'suikervrij' als toverwoord zit de frisdrankenreus weer op het groeipad.

Er zit weer bruis in de omzet. Het vierde kwartaal van 2018 was nog een diepe teleurstelling, met de scherpste koersdaling in een decennium tot gevolg. Wat een contrast met het boekjaar 2019, en dan vooral met het vierde kwartaal. Het probleem van Coca-Cola is bekend. Het toenemende gezondheidsbewustzijn in de westerse wereld weegt al jaren op de verkoop van suikerrijke en kunstmatig gezoete frisdranken. Daarnaast drijft het groeiende prijsbewustzijn consumenten naar huismerken of zelfgemaakte frisdranken, zoals Sodastream. The Coca-Cola Company bezit nog steeds vier van de populairste zeven frisdranken ter wereld (Coca-Cola, Sprite, Fanta en Diet Coke). De winstgroei per aandeel viel de voorbije jaren evenwel tegen. In de periode 2014-2018 bedroeg de winst per aandeel respectievelijk 2,04 dollar (2014), 2,00 dollar (2015), 1,91 dollar (2016 en 2017) en 2,08 dollar. De bedrijfsleiding werd in de loop van 2019 wel een stuk positiever. Dat leverde een opgetrokken analistenconsensus van 2,11 dollar per aandeel op en dat cijfer werd ook gehaald. Er was 1 procent groei tegenover 2018, ondanks de sterke dollar. In het laatste kwartaal was er op vergelijkbare basis 44 dollarcent winst per aandeel, tegenover 0,43 dollar in het laatste kwartaal van 2018. Maar de sterkte van het boekjaar 2019 zat vooral in de gunstige omzetontwikkeling, wat nieuwe recordkoersen opleverde. De organische omzetgroei (zonder overnames of desinvesteringen) van 7 procent in het laatste kwartaal lag boven de gemiddelde analistenverwachting van 4,9 procent. Dat levert een organische omzetgroei van 6 procent op voor het boekjaar 2019. De totale omzet klom vorig jaar met 9 procent, naar 37,3 miljard dollar. Veel meer aandacht kreeg de prognose voor het lopende boekjaar. Topman James Quincey kwam de verwachtingen van analisten (5,2%) en beleggers tegemoet met een verwachting van 5 procent organische groei in 2020. Dat zou een 7 procent hogere vergelijkbare winst per aandeel van 2,25 dollar moeten opleveren, net onder de gemiddelde analistenverwachting van 2,26 dollar. De CEO beklemtoonde andermaal dat de aanpak met focus op meer 'gezondere' dranken rendeert, en het marktaandeel weer stuwt. Het bedrijf zet in op minder suiker (Coca-Cola Zero Sugar) en de expansie van drankjes met weinig of geen suiker, zoals waters, waters met een smaakje, fruit- en groentesappen, plantaardige en biologische drankjes, sport- en energiedrankjes en (ijs)koffie & -thee. In het afgelopen kwartaal deden vooral de sportdranken het goed. Deze alternatieven staan nu voor ruim 25 procent van de groepsomzet. Enkele jaren geleden was dat nog maar 15 procent. Bovendien hadden de prijsverhogingen weinig tot geen impact op de verkoopcijfers.Dankzij de vrij dure overname van de Britse koffieproducent Costakan de groep sinds enkele maanden wel 'ready to drink' koffie aanbieden. Het lanceerde Coca-Cola Plus Coffee in meer dan twintig markten. De eerste verkoopresultaten zijn beloftevol. Bij ons is FuzeTea(een combinatie van vruchtensap met ijsthee) een voorbeeld van een succesvolle innovatie. ConclusieCoca-Cola zit duidelijk weer op het groeipad. Maar dat nieuwe groei-elan zit volgens ons al voldoende verrekend in de koersen. Tegen 26 keer de verwachte winst voor dit jaar en vooral 22 keer de verwachte verhouding van de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) vinden we het aandeel erg duur. We zijn toch eerder voor winst nemen.Advies: verkopenRisico: laagRating: 3AKoers: 59,15 dollarTicker: KO USISIN-code: US1912161007Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 253,4 miljard dollarK/w 2019: 28Verwachte k/w 2020: 26Koersverschil 12 maanden: +24%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 2,7%