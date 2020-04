De Amerikaanse frisdrankenreus was weer op het groeipad beland. Maar de coronacrisis zal daar een stokje voor steken.

De omzetontwikkeling van de Amerikaanse drankengigant was vorig jaar voorbeeldig. Met suikervrij als het toverwoord wist de frisdrankenreus zich weer op het groeipad te hijsen. Maar 2020 wordt het jaar van covid-19 en de enorme impact op de economie. De schade in het eerste kwartaal van 2020 valt mee voor Coca-Cola. De prognoses waren te voorzichtig, maar in het lopende tweede kwartaal lijkt de impact wel substantieel te zijn. De frisdrankenreus zag in de eerste weken van april een terugval in volumes van 25 procent. Dat is volledig toe te schrijven aan de haast wereldwijde lockdown waardoor de buitenhuisconsumptie een enorme dreun heeft gekregen, die maar deels wordt gecompenseerd door een hoger verbruik thuis. Daar schrok de markt van, te oordelen naar d...

De omzetontwikkeling van de Amerikaanse drankengigant was vorig jaar voorbeeldig. Met suikervrij als het toverwoord wist de frisdrankenreus zich weer op het groeipad te hijsen. Maar 2020 wordt het jaar van covid-19 en de enorme impact op de economie. De schade in het eerste kwartaal van 2020 valt mee voor Coca-Cola. De prognoses waren te voorzichtig, maar in het lopende tweede kwartaal lijkt de impact wel substantieel te zijn. De frisdrankenreus zag in de eerste weken van april een terugval in volumes van 25 procent. Dat is volledig toe te schrijven aan de haast wereldwijde lockdown waardoor de buitenhuisconsumptie een enorme dreun heeft gekregen, die maar deels wordt gecompenseerd door een hoger verbruik thuis. Daar schrok de markt van, te oordelen naar de licht lagere koers ondanks de beter dan verwachte resultaten.Coca-Cola Company bezit vier van de populairste zeven frisdranken ter wereld (Coca-Cola, Sprite, Fanta en Diet Coke). De winstgroei per aandeel was de voorbije jaren allesbehalve ronkend. Tussen 2014 en 2019 bedroeg de winst per aandeel respectievelijk 2,04 dollar, 2,00 dollar, twee keer 1,91 dollar, 2,08 dollar en 2,11 dollar. De kans is reëel dat we in 2020 weer onder 2 dollar per aandeel vallen. Al zal dat dan niet aan de cijfers van het eerste kwartaal liggen. Tegenover een analistenconsensus van 0,448 dollar wist Coca-Cola uit te pakken met een winst van 0,51 dollar per aandeel. Dat is een toename met 8 procent tegenover dezelfde periode in 2019. Dat is te danken aan een verbeterde winstgevendheid. De omzet ging er 1 procent op achteruit tot 8,6 miljard dollar. Organisch (zonder overnames en desinvesteringen) bleef het cijfer stabiel. Maar ook dat was beter dan de gemiddelde analistenverwachting. De sterkte van het boekjaar 2019 zat vooral in de gunstige omzetontwikkeling. Het eerste kwartaal van dit jaar blinkt uit in een verbeterde rendabiliteit. Dat leverde recordkoersen op. CEO James Quincey verwachtte bij de jaarcijfers nog een organische groei van 5 procent in 2020. Die prognose moet worden geschrapt. Al ziet Quincey beterschap in de tweede jaarhelft en beklemtoonde hij dat de evolutie richting meer gezonde dranken rendeert. De focus ligt op minder suiker - Coca-Cola Zero Sugar kende voor het negende kwartaal op rij een dubbelcijferige omzetgroei - en op de uitbreiding van drankjes met weinig of geen suiker (water, water met een smaakje, fruit- en groentesappen, plantaardige en biologische drankjes, sport- en energiedrankjes en koffie en -thee). Het afgelopen kwartaal deden vooral de sportdranken het goed. Die staan voor ruim 25 procent van de groepsomzet.Door de overname van de Britse koffieproducent Costa kan de groep sinds enkele maanden 'ready to drink' koffie aan het assortiment toevoegen met de lancering van Coca-Cola Plus Coffee in meer dan twintig markten. De eerste verkoopresultaten zijn beloftevol. Bij ons is FuzeTea, een combinatie van vruchtensap met ijsthee, een voorbeeld van een succesvolle innovatie. De analistenconsensus voor het tweede kwartaal was teruggeschroefd van 63 naar 53 dollarcent per aandeel, maar wellicht wordt dat nog aangepast. Het aandeel verloor meer terrein dan de S&P500-index door de dure waardering.ConclusieCoca-Cola was weer op het groeipad beland. Maar de coronacrisis zal daar een stokje voor steken. Bovendien vonden we dat nieuw elan al voldoende verrekend in de koersen. We zijn niet verbaasd dat het aandeel vanaf de piek ruim 20 procent, of ruim 50 miljard dollar aan beurswaarde, heeft verloren. We verhogen het advies naar houden. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 45,43 dollarTicker: KO USISIN-code: US1912161007Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 195,1 miljard dollarK/w 2019: 22Verwachte k/w 2020: 28Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 3,4%