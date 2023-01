In tijden van hoge inflatie pakt de laagsteprijzengarantie van Colruyt behoorlijk rampzalig uit voor de aandeelhouders. Colruyt kan moeilijk afstappen van zijn strategie, maar de schade loopt veel hoger op dan verwacht.

In de eerste helft van het boekjaar 2022-2023, dat liep van 1 april tot 31 september, daalde de bedrijfswinst met 41,6 procent en de winst per aandeel met 42,7 procent. De distributeur verdient nog een bedrijfswinstmarge van 2,2 procent op een winkelkarretje, terwijl dat vroeger vlot 4 tot 5 procent was. Een concurrent als Ahold Delhaize haalt vandaag op groepsniveau een marge van 4 procent. Beterschap is niet meteen op til, want het management verwacht dat de winstdaling van de eerste helft van het boekjaar voor het hele boekjaar zal gelden.Ook de balans is niet meer van beton. Door de mindere resultaten, de investeringen en de inkoop van eigen aandelen zal de vrije cashflow dit boekjaar negatief zijn. De netto schuldpositie is opgelopen tot 709 miljoen euro, of ruim twee keer de bedrijfscashflow. Dat is nog niet alarmerend, maar wel zéér atypisch voor een bedrijf dat allergisch is voor schulden. Het is een signaal dat het management weinig greep heeft op de situatie. De geplande verkoop van een deel van de energiebelangen die onder het dochterbedrijf Virya Energy gegroepeerd zijn, zou voor wat schuldverlichting en aandeelhouderswaarde kunnen zorgen.De kern van het probleem is dat de prijzen van Colruyt minder snel stijgen dan de algemene inflatie. De inkomsten blijven dus achter op de kosten. Vooral de indexering van de lonen doet pijn en zal in de tweede helft van het boekjaar nog meer pijn doen, ook omdat Colruyt relatief veel activiteiten met eigen personeel verzorgt in plaats van een aantal activiteiten uit te besteden of te werken met zelfstandige winkeluitbaters.De inkomsten kunnen het tempo van de kostenstijgingen niet volgen. In de eerste helft van het boekjaar steeg de omzet van de groep slechts met 3,4 procent als geen rekening gehouden wordt met de verkoop van brandstoffen. De laagsteprijzenstrategie blokkeert het bedrijf om de hogere kosten en aankoopprijzen volledig door te rekenen. Zodra een van de talrijke concurrenten een promotie in de markt zet of prijzen verlaagt, moet Colruyt volgen. De concurrentie op de Belgische retailmarkt is bovendien pittig en wordt nog aangescherpt door grotere multinationale spelers als Ahold Delhaize, die een grotere aankoopkracht en schaalvoordelen hebben.De omzetstijging werd ook afgeremd door een daling van de verkochte volumes. De sector wordt geconfronteerd met spaarzame klanten, maar het is geen opsteker voor Colruyt dat de laagsteprijzenstrategie in deze moeilijke economische omstandigheden geen extra marktaandeel oplevert. Dat aandeel blijft stabiel op 30,9 procent. Hogere volumes en omzetcijfers zijn voor winkelketens nochtans dé manier om de marges te verdedigen, maar voor Colruyt is het groeipotentieel op de Belgische markt beperkt. Er wordt voorts geïnvesteerd in de Franse activiteiten, maar dat avontuur is nog altijd verlieslatend. Ook de recente uitbreiding van de activiteiten in fiets-, kledij- en fitnessketens is geen onverdeeld succes.ConclusieVan de status van goedehuisvaderaandeel schiet niets meer over. De brutale koersdaling is een logisch gevolg van de even brutale daling van de winst. De waardering van het aandeel is daarom zeker niet laag te noemen. Beleggers betalen 17 keer de verwachte winst voor dit boekjaar en 8 keer de bedrijfscashflow. Concurrenten noteren doorgaans tegen lagere waarderingen. Zolang de algemene inflatie relatief hoog is en de concurrentie op de Belgische markt pittig blijft, maakt de laagsteprijzenstrategie niet meteen herstel mogelijk. De koersafstraffing is dus geen reden voor een adviesverhoging. We behouden het 'houden'-advies.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 21,6 euroTicker: COLR.BBISIN-code: BE0974256852Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,91 miljard euroK/w 2021-2022: 13Verwachte k/w 2022-2023: 17Koersverschil 12 maanden: -42%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 2,8%