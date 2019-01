Colruyt is een dure veilige haven

De voorbije maanden stond er geen maat op de beursprestatie van Colruyt. In de zoektocht naar een veilig onderkomen in deze turbulente beurstijden vluchtten beleggers massaal de veilige haven van Colruyt in. Dankzij zijn ijzersterke marktpositie, zijn zeer solide balans en zijn weinig cyclische resultaten zien beleggers Colruyt bijna als een alternatief voor een kwaliteitsvolle overheidsobligatie. Het beperkte dividendrendement van 1,84 procent toont aan dat beleggers tevreden zijn met een kleine coupon en dat ze veiligheid boven rendement verkiezen. Maar het is de vraag of die overbevolkte veilige haven nog veilig is. De koers en de waardering van het aandeel zijn zo hoog opgelopen dat het risico op een stevige correctie sterk is toegenomen. Als het beleggersvertrouwen wat herstelt,...