Het sentiment rond het aandeel is verziekt door slechte resultaten en povere vooruitzichten. De keten zit gekneld tussen hogere kosten en stevige concurrentie.

Begin 2019 werd Colruyt nog de hemel in geprezen als een van de beste defensieve aandelen. Beleggers liepen storm voor de warenhuisketen die de concurrentie het nakijken gaf met een stijgend marktaandeel, mooie winstmarges en een ijzersterke balans. Ze betaalden met de glimlach een stevige premie, want bij een aandelenkoers van 67,5 euro begin juni 2019 liep de ondernemingswaarde op tot 12 keer de bedrijfscashflow. De koers-winstverhouding bereikte een piek van 24. Ruim twee jaar later is het aandeel onverwacht snel van het voetstuk getuimeld. Beleggers betalen vandaag nog 6 keer de bedrijfscashflow en 14 keer de winst, wat voor Colruyt bijzonder lage niveaus zijn. De premie ten opzichte van sectorgenoten is verdampt. Van het defensieve profiel blijft weinig over door de povere resultaten sinds 2019.De coronacrisis heeft Colruyt een pad in de korf gezet in de vorm van een lager marktaandeel. Heel wat mensen hebben tijdens de coronagolven de buurtsupermarkt opgezocht, wat ten koste ging van de omzet in de grotere winkels. Het marktaandeel van Colruyt op de Belgische retailmarkt daalde lichtjes naar 31 procent. Het bedrijf heeft het moeilijk om het verloren marktaandeel te recupereren. De concurrentie wil het gewonnen marktaandeel niet zonder slag of stoot afstaan, wat zich vertaalt in een pittige concurrentiestrijd met prijsverlagingen en promoties. Dat is fijn voor de consument, maar nefast voor de winstmarges en dus ook voor de aandeelhouders van Colruyt. Mogelijk heeft een aantal klanten ook het aanbod van de concurrentie ontdekt, dat beter afgestemd is op de noden van de nieuwe generaties. Het argument van de laagste prijzen maakt in coronatijden mogelijk ook minder indruk, gezien de gezinnen minder uitgeven aan restaurantbezoek en uitjes. Dan mag de winkelkar al iets meer kosten. De forse opstoot van de energieprijzen, die een aanslag vormt op de koopkracht van de gezinnen, speelt in het voordeel van Colruyt.Ook Colruyt kampt met hogere aankoopkosten en stijgende loonkosten. Het vecht af en toe een robbertje uit met leveranciers om lage inkoopprijzen af te dwingen, maar de groep kan ook zelf inspanningen doen om de kosten onder controle te houden. De operationele kosten zijn gestegen tot 19,1 procent van de omzet. De combinatie van een pittige concurrentie en de oplopende kosten liet zich stevig voelen in de eerste helft van het boekjaar 2021-2022, dat liep van begin april tot eind september. Bij een stabiele omzet daalde de bedrijfscashflow met 17 procent en zakte de bedrijfswinst met 32 procent. De winstmarge op het niveau van de bedrijfswinst zakte tot 4,2 procent. Colruyt verdiende op een winkelkar een marge die vergelijkbaar is met de concurrenten, terwijl een hogere marge de voorbije jaren het handelsmerk was van Colruyt. De winst per aandeel daalde met 33 procent tot 1,21 euro.Het management verwacht niet meteen beterschap. De nettowinst over het hele boekjaar zou beduidend tot sterk lager zijn vergeleken met het vorige boekjaar. Er ligt werk op de plank op een ogenblik dat Colruyt veel geld en energie spendeert aan de uitbouw van nevenactiviteiten, zoals in mode-, fietsen- en fitnessketens.ConclusieColruyt kan op dit ogenblik niets goed doen. Het sentiment rond het aandeel is verziekt door slechte resultaten en povere vooruitzichten. De keten zit gekneld tussen hogere kosten en stevige concurrentie. Daartegenover staat dat beleggers niet langer een premie hoeven te betalen en dat bij deze lage waarderingen het slechte nieuws in de koersen zit. Het advies blijft daarom 'houden'. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 37,6 euroTicker: COLR.BBISIN-code: BE0974256852Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,9 miljard euroK/w 2020-2021: 17Verwachte k/w 2021-2022: 14Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 3%