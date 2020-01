Colruyt is dankzij de stevige correctie van de voorbije maanden en de gedaalde koers-winstverhouding, de stabiele resultaten en de sterke balans opnieuw een interessant defensief aandeel.

Het aandeel Colruyt heeft na de pandoering van afgelopen zomer opnieuw vaste grond onder de voeten. De distributeur waarschuwde toen dat een toenemende promotiedruk gevolgen zou hebben voor de winstgevendheid. Het aandeel plofte tot een derde lager, ook omdat de koers te hoog was opgelopen. Op een gegeven moment betaalden beleggers meer dan 20 keer de winst. Zelfs voor een defensief aandeel met een ijzersterke marktpositie en een solide balans was dat van het goede te veel. Zes maanden later is een belegging in Colruyt opnieuw interessant geworden, omdat de winstgevendheid op punt blijft én omdat de waardering van het aandeel opnieuw aantrekkelijk is.

...