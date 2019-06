Operationeel voldoet Colruyt aan de verwachtingen, maar de hoge waardering maakte het aandeel kwetsbaar voor tegenslagen.

De wetten van de zwaartekracht hebben opnieuw vat op de koers van Colruyt. De waardering was zo opgelopen, dat het aandeel gevoelig werd voor de minste onheilstijding. Colruyt is door zijn ijzersterke marktpositie, zijn weinig cyclische resultaten en zijn solide balans een veilige haven in turbulente beurstijden, maar alles heeft zijn prijs. Bij een koers-winstverhouding van meer dan 20 en een ondernemingswaarde van 11 keer de bedrijfscashflow lag de waardering van Colruyt tot 50 procent hoger dan die van sectorgenoten. Het dividendrendement daalde tot 1,6 procent. Colruyt mag dan door zijn stabiele coupon en beperkte risico veel weg hebben van een kwaliteitsobligatie, het blijft een aandeel met een risico waarvoor beleggers niet langer voldoende worden vergoed.

...