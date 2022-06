Colruyt is als defensief aandeel harder van het voetstuk gevallen dan ook wij voor mogelijk hielden. De formule van laagste prijzen, die Colruyt jarenlang een hoger marktaandeel en hogere winsten garandeerde, werkt in de huidige moeilijke omstandigheden niet meer. De winstgevendheid van de warenhuisketen zit gekneld tussen oplopende kosten en een stevige concurrentie op de markt.

De nettowinst daalde in het boekjaar dat liep van begin april 2021 tot eind maart 2022 met 30,8 procent. De winst per aandeel daalde met 29,4 procent tot 2,16 euro. Zorgwekkend is ook dat het management geen antwoord heeft om het tij te keren. Ook voor volgend jaar verwacht het bedrijf een daling van de winst. Het management houdt logischerwijs vast aan de laagste prijzen, waardoor er voor de aandeelhouders weinig anders op zit dan te wachten op betere omstandigheden.De omzet hield in het vorige boekjaar nog relatief goed stand. De retailers verloren de uitzonderlijke volumes die ze tijdens de pandemie konden omzetten, maar Colruyt wist de daling van het marktaandeel te stoppen. Vorig jaar steeg het marktaandeel van de groep met 20 basispunten tot 30,8 procent, wat toch een opsteker is. Ook bij de start van het nieuwe boekjaar neemt het marktaandeel toe, meldt het management. De klant vindt in deze tijden waarin de koopkracht onder druk staat de weg terug naar de laagste prijzen van Colruyt. Zonder rekening te houden met de hogere brandstofprijzen, wat de verkoop bij dochter DATS 24 een boost gaf, bleef de omzetdaling beperkt tot 2 procent.Het bloedbad dieper op de resultatenrekening is dan weer groter dan gevreesd. De marge op het niveau van de bedrijfswinst daalde met 150 basispunten tot 3,7 procent. De tijden dat Colruyt vlot 5 procent verdiende op een winkelkar zijn voorlopig voorbij. De hoge inflatie jaagt de personeels- en andere operationele kosten omhoog. Daarnaast heeft Colruyt het moeilijk om de hogere inkoopprijzen door te rekenen aan de eindklant, onder meer door de pittige concurrentie. Geduchte tegenstrevers, om Ahold Delhaize niet te noemen, kunnen dankzij hun omvang en sterke logistieke efficiëntie, de klant lage prijzen aanbieden. Colruyt moet deze prijsverlagingen en promoties volgen, wat onverbiddelijk inteert op de marges. En door het zwakke consumentenvertrouwen moeten de winkeliers sowieso voorzichtig zijn in het prijsbeleid. Colruyt zal ook dit jaar nog gekneld zitten tussen stijgende kosten en een geplafonneerd prijsbeleid.Door de winstdaling verlaagt het bedrijf ook voor het eerst in twintig jaar het dividend. Over het vorige boekjaar wordt nog 1,1 euro per aandeel betaald. Dat is een daling met 25 procent. Dat is logisch in het licht van de minder gunstige kasstromen. Vorig boekjaar volstond de operationele cashflow van 499 miljoen euro niet om het investeringsprogramma van 607 miljoen euro te financieren. Tegelijk keerde het bedrijf voor 196 miljoen euro dividenden uit én werd er voor 199 miljoen euro eigen aandelen ingekocht. Het bedrijf diende 440 miljoen euro te lenen om alles te betalen, waardoor de netto schuldpositie is gestegen tot 566 miljoen euro. Dat is zeker niet overdreven veel, maar het is wel bijzonder opmerkelijk voor het schuldenschuwe Colruyt.ConclusieColruyts jarenlang winnende formule van laagste prijzen werkt in dit klimaat van hoge inflatie en pittige concurrentie op de Belgische retailmarkt niet meer. De groep wint opnieuw marktaandeel, maar moet daarvoor meer dan verwacht toegeven op de winstmarge. Na een winstdaling van 30 procent vorig boekjaar, zou ook de winst dit jaar verder dalen. De waardering van het aandeel is door de felle koersdalingen gezakt tot 14 keer de winst en 6 keer de bedrijfscashflow, maar zolang de winst onder druk staat, zit er geen adviesverhoging in. Het advies blijft houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 27,1 euroTicker: COLR.BBISIN-code: BE0974256852Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,6 miljard euroK/w 2020-2021: 17Verwachte k/w 2021-2022: 14Koersverschil 12 maanden: -42%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 4%