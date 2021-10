Hopelijk is er einde gekomen aan een bijzonder moeilijke periode voor de groep. De focus ligt op een sterk skiseizoen, maar dan mogen er niet opnieuw beperkende maatregelen komen.

Het zijn beroerde tijden geweest voor Compagnie des Alpes. De impact van de covid-19-pandemie is gigantisch. Het bedrijf is wereldwijd het nummer één als eigenaar van elf skigebieden in de Franse Alpen. In het afgelopen boekjaar 2020-2021 (afgesloten op 30 september) realiseerden de skigebieden slechts 11,4 miljoen euro omzet door de lockdownmaatregelen. Dat is liefst 96,8 procent minder dan de 360,2 miljoen euro in het boekjaar 2019-2020. Dat was al bijna 19 procent minder dan in het boekjaar 2018-2019. Tot net voor de eerste lockdown in maart boekten de skigebieden nog een omzetstijging met 2,5 procent. Daarna bleven ze bijna allemaal dicht. Deze winter kan de groep het verschil maken. Enkele skipistes zijn onlangs weer geopend. Maar de besmettingscijfers lopen overal weer op. Het is duimen voor een probleemloze winter. De tweede hoofdactiviteit is de uitbating van dertien pretparken, waarvan er zich vier in België bevinden - Walibi, Aqualibi, Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark -, zes in Frankrijk en telkens een in Zwitserland, Oostenrijk en Canada. Daarin is Copagnie des Alpes het nummer vier in Europa, met in het boekjaar 2020-2021 een omzet van 221,7 miljoen euro. Dat is slechts 4,5 procent minder tegenover de 232,1 miljoen euro van het boekjaar 2019-2020. Die activiteit voelde ook de impact van de pandemie. In het boekjaar 2018-2019 haalden de pretparken nog een omzet van 381 miljoen euro, of een afname van 41,8 procent in vergelijking met het laatste volledige boekjaar voor de coronacrisis. Inclusief de derde activiteitenpoot, vooral het reisbureau Travelfactory en de adviesdiensten voor de bouw van pretparken, maakte de groepsomzet een duik van 60,9 procent, van 615,6 miljoen tot 240,6 miljoen euro. De pretparken waren goed voor 92 procent van de groepsomzet. Tegenover de omzet van 854 miljoen euro voor 2018-2019 houdt het cijfer van het voorbije boekjaar zelfs een terugval met bijna 72 procent in. Het is nog wachten tot 7 december voor de jaarresultaten. Die zullen met rode inkt worden geschreven. Halfweg was er een nettoverlies van 122,6 miljoen euro. Het tweede halfjaar moet beterschap brengen, maar de analistenconsensus houdt toch rekening met een nettoverlies in de buurt van 195 miljoen euro. Eind maart 2021 was de netto financiële schuld opgelopen tot 979,9 miljoen euro versus 577,9 miljoen euro twaalf maanden voordien. Zonder de IFRS-16-regels voor leasingcontracten was dat 807,0 miljoen euro. In het laatste normale jaar voor de pandemie draaide het bedrijf een ebitda van 237 miljoen euro. Dan was de stevige kapitaalverhoging van 231 miljoen euro met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders net voor de zomer logisch. Aandeelhouders konden intekenen op nieuwe aandelen tegen 9,40 euro per aandeel. Het ging om één nieuw aandeel per bestaande. De holding Alychlo maakte van de kapitaalverhoging gebruik om enkele procenten van Compagnie des Alpes in handen te krijgen. ConclusieHopelijk is er einde gekomen aan een bijzonder moeilijke periode voor de groep. De focus ligt op een sterk skiseizoen, maar dan mogen er niet opnieuw beperkende maatregelen komen. De markt gaat uit van normaal boekjaar 2021-2022 met een omzetcijfer van 836 miljoen euro en een winst per aandeel van 1,4 euro. Dan is het aandeel vrij goedkoop gewaardeerd tegen 10,5 keer de verwachte winst en een verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover bedrijfskasstroom (ebitda) van ruim 7. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille, maar we wijzen op het bovengemiddelde risico.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 14,94 euroTicker: CDA FPISIN-code: FR0000053324Markt: ParijsBeurskapitalisatie: 734,1 miljoen euroK,/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +38%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: -