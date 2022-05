Het winterseizoen is gunstig verlopen en de zomerperspectieven zijn ook goed.

Voor de aandeelhouders van Compagnie des Alpes (CDA) lijkt de covid-19-nachtmerrie voorbij. Het vorige skiseizoen ging zo goed als volledig verloren door de verplichte sluiting van de skipistes. CDA is daarin wereldwijd het nummer één als eigenaar van elf skigebieden in de Franse Alpen, met bekende namen zoals Tignes, La Plagne en Val d'Isère. In het afgelopen boekjaar 2020-'21 (afgesloten op 30 september) werd door de lockdownmaatregelen slechts 11,4 miljoen euro omzet gerealiseerd door de skigebieden. Het voorbije seizoen bedroeg het omzetcijfer 392,0 miljoen euro. Dat blijkt uit de halfjaarresultaten 2021-'22. Een verschil van hemel en aarde met vorig jaar (1,95 miljoen euro omzet in de eerste zes maanden), maar ook 11,5 procent beter dan de 352,2 miljoen euro van het eerste semester van 2018-'19. Dat was de laatste 'normale' skiwinter. Het is dan ook vooral in de skipistes dat deze winter het verschil voor het boekjaar gemaakt kan worden. De tweede hoofdactiviteit is het uitbaten van dertien pretparken, waarvan er zich vier in België bevinden - Walibi, Aqualibi, Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark -, zes in Frankrijk en telkens een in Zwitserland, Oostenrijk en Canada. Daarmee is CDA het nummer vier in Europa, met in de eerste zes maanden van het boekjaar 2021-'22 een omzet van 120,4 miljoen euro. Dat is ruim het viervoud van de 27,6 miljoen euro van het eerste halfjaar van het boekjaar 2020-'21. Maar dat was natuurlijk ook fel negatief beïnvloed door de pandemie. In het boekjaar 2018-'19 haalden de pretparken in het eerste semester 93,1 miljoen euro. De groepsomzet maakte een megasprong van 31,0 miljoen naar 541,2 miljoen euro. Tegenover de 465,7 miljoen euro voor de eerste jaarhelft van het boekjaar 2018-'19 betekent dat een stijging met 16,2 procent. Uiteraard betekenen zulke mooie omzetcijfers dat na twee boekjaren op rij met rode cijfers, er dit boekjaar opnieuw op winst mag worden gerekend. Voor het resultaat voor het eerste semester is het nog wachten tot eind mei. Voor het volledige boekjaar mikken analisten op 883,5 miljoen euro omzet (801,8 miljoen euro in boekjaar 2018-'19) en een winst per aandeel van 0,91 euro. Dat is nog een stuk onder de 1,66 euro per aandeel van boekjaar 2018-'19. De flinke resultaatsverbetering moet er ook voor zorgen dat de netto financiële schuld weer kan verminderen. ConclusieOp basis van de normalisering in het lopende boekjaar 2021-'22 is het aandeel vrij goedkoop gewaardeerd, tegen 0,65 keer de verwachte boekwaarde, en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover bedrijfskasstroom (ebitda) van 7. Het aandeel blijft dan ook in de voorbeeldportefeuille. Nu het winterseizoen gunstig is verlopen en de zomerperspectieven ook gunstig zijn, kunnen we de risicofactor van 'bovengemiddeld' verlagen naar 'normaal' (rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,72 euroTicker: CDA FPISIN-code: FR0000053324Markt: ParijsBeurskapitalisatie: 691 miljoen euroK,/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 15Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -