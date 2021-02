Het zijn beroerde tijden voorde wereldleider in skigebieden. De impact van de coronapandemie is gigantisch.

Compagnie des Alpes (CDA) is de eigenaar van elf skigebieden in de Franse Alpen, waaronder bekende namen als Tignes, La Plagne en Val d'Isère. Door de lockdown leverden de skigebieden het eerste kwartaal van het boekjaar 2020-2021 (eindigt op 30 september) slechts 1,82 miljoen euro omzet. Dat is 97 procent minder dan de 60,05 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2019. In het boekjaar 2019-2020 was er 360,2 miljoen euro omzet, bijna 19 procent minder dan de 443,8 miljoen euro in het boekjaar 2018-2019. Tot net voor de eerste lockdown van midden maart boekten de skigebieden nog een omzetstijging van 2,5 procent.De tweede hoofdactiviteit is het uitbaten van dertien pretparken: vier in België (Walibi, Aqualibi, Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark), zes in Frankrijk en telkens een in Zwitserland, Oostenrijk en Canada. Daarmee is CDA het nummer vier in Europa. In het boekjaar 2019-2020 dook de omzet 39,3 procent lager: van 380,7 miljoen euro in 2018-2019 naar 232,1 miljoen euro. Vooral in de zomermaanden was er een stevige terugval. In het eerste kwartaal van het lopende boekjaar is er geen beterschap, al valt de schade iets beter mee dan bij de skigebieden. De omzet daalde met 69,3 procent, van 80,46 miljoen euro tot 24,67 miljoen euro. Inclusief de derde, kleinere activiteitenpoot (het reisbureau Travelfactory en adviesdiensten voor het bouwen van pretparken, voornamelijk buiten Europa) zakte de groepsomzet in oktober, november en december met 80,9 procent tot amper 26,91 miljoen euro (van 143,56 miljoen euro). Het afgelopen boekjaar was de groepsomzet gekrompen van 854 miljoen naar 615,6 miljoen euro (-28%). Het bedrijfsresultaat (ebit) dook in het boekjaar 2019-2020 van 105,1 miljoen euro naar -105,9 miljoen euro. Het nettoresultaat implodeerde van 62,2 miljoen euro naar -104,9 miljoen euro. We kregen geen verliescijfers over de eerste drie maanden van het lopende boekjaar, maar CDA meldde wel dat de liquiditeitspositie op 31 december 514 miljoen euro bedroeg. Dat zou voldoende moeten zijn om het jaar 2021 door te komen. De groep startte in maart met een fors besparingsprogramma en verkreeg in juni en december een door de overheid gewaarborgde lening van 200 en 269 miljoen euro en extra kredietlijnen voor 147 miljoen. In september volgde een opschorting van de bankconvenanten tot 30 september 2021. Het winterseizoen blijft zeer ongunstig verlopen. Als de skipistes gesloten blijven tot en met de krokusvakantie, dan zal er een omzetverlies van 290 miljoen euro zijn. Blijft alles op slot tot het einde van het winterseizoen, dan loopt CDA afgerond 400 miljoen euro omzet mis. De groep mikt op beterschap voor het zomerseizoen. Het aandeel noteert na de opluchtingsrally door het gunstige vaccinnieuws nog ruim 40 procent onder het niveau van voor de pandemie, tegen een lage 0,5 keer de boekwaarde. We bevestigenhet koopadvies (rating 1C). Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 17,42 euroMarkt: ParijsTicker: CDA FPBeurskapitalisatie: 428,9 miljoen euroK,/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -41%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: -