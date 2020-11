De kwartaalcijfers van Amazon als indrukwekkend omschrijven, is nog een understatement. En toch werden de voorzichtige vooruitzichten door beleggers slecht onthaald.

De kwartaalcijfers van Amazon als indrukwekkend omschrijven, is nog een understatement. De coronacrisis doet de kosten stijgen, maar is ook een zegen voor de groep. Amazon lijkt op het eerste gezicht een samenraapsel van retailactiviteiten en cloudcomputing, maar het geheel werkt, en zelfs beter dan ooit tevoren. De groepsomzet klokte in het derde kwartaal af op 96,1 miljard dollar. Dat is 37,4 procent meer dan een jaar eerder en meer dan 3 miljard dollar boven de consensusprognose. De eigen verwachting lag op 87 à 93 miljard. Alle retail (e-commerce, verkoop van producten van derde partijen, fysieke winkels en abonnementsdiensten) leverde tussen juli en september 79,3 miljard dollar op, of 38 procent meer dan een jaar eerder. Noord-Amerika - de belangrijkste markt -groeide met 39 procent en de internationale verkopen met 37 procent. Amazon probeert ook een voet tussen de deur te krijgen in India via een samenwerking met lokale partners. In de rest van Azië moet het opboksen tegen grote Chinese spelers zoals Alibaba. De omzet van de cloudafdeling Amazon Web Services (AWS) nam met 29 procent toe tot 11,6 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen. AWS groeit minder snel dan de cloudactiviteiten van Microsoft en Alphabet, maar het is wel een stuk groter. De overige inkomsten - onder meer digitale advertenties - namen toe met de helft tot 5,4 miljard dollar. De streamingdienst Amazon Prime Video gaat de concurrentie aan met onder meer Netflix.Ondanks de hogere kosten steeg de operationele winst naar 6,2 miljard dollar, tegenover 3,2 miljard vorig jaar en een verwachte 2 tot 5 miljard. Daarmee kwam de operationele marge uit op 6,4 procent, boven de verwachte 5,1 procent. De coronagerelateerde kosten bedroegen in het derde kwartaal 2,5 miljard dollar. Logistiek en transport verlopen minder efficiënt, doordat de medewerkers in de opslagplaatsen meer afstand moeten houden, en Amazon heeft 175.000 nieuwe personeelsleden aangeworven.Amazon ziet de corona-uitgaven in het lopende vierde kwartaal weer oplopen naar 4 miljard dollar. Noord-Amerika levert een operationele winst van 2,25 miljard dollar op, tegenover 1,3 miljard vorig jaar. Het operationele verlies uit de internationale activiteiten van vorig jaar (-368 miljoen dollar) werd omgezet in een winst van 407 miljoen. Hoewel AWS slechts 12 procent bijdraagt aan de groepsomzet, levert de cloudafdeling met 3,54 miljard dollar wel 57 procent van de operationele winst op. AWS is dus cruciaal voor de verdere groei van Amazon. Amazon stelt voor het lopende kwartaal een omzet tussen 112 en 121 miljard dollar voorop (112,4 miljard verwacht). De prognose voor de operationele winst (1 à 4,5 miljard dollar) ligt wel onder de consensusverwachting van 5,8 miljard, al presteerde de groep de voorbije kwartalen telkens veel beter dan de eigen verwachtingen. Amazon boekte de voorbije vier kwartalen een vrije kasstroom van 29,5 miljard dollar. Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg de nettocashpositie 35,5 miljard dollar, tegenover 21 miljard een jaar eerder. CEO Jeff Bezos verkocht dit jaar al voor meer dan 10 miljard dollar aandelen, maar bezit nog altijd meer dan 10 procent van het bedrijf, goed voor 170 miljard dollar.De grote technologieaandelen bewegen de afgelopen periode meer op sentiment dan op pure fundamenten. Amazon werd er niet voor beloond dat het de verwachtingen versloeg en zijn conservatieve vooruitzichten werden afgestraft. Ondanks de hoge groei kan niemand om de torenhoge waardering heen (56 keer de vrije kasstroom). Amazon is pas na een zware correctie weer interessant. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 3311,67 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1661 miljard dollarK/w 2019: 144Verwachte k/w 2020: 95Koersverschil 12 maanden: +86%Koersverschil sinds jaarbegin: +74%Dividendrendement: -