Het kwartaal- en jaarrapport van Telenet bevatte weinig verrassingen.

De omzet, zonder rekening te houden met overnames (De Vijver Media in 2019) en desinvesteringen (afgestoten bedrijfsonderdelen), daalde met 1,9 procent naar 2,58 miljard euro. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) steeg met 0,5 procent naar 1,38 miljard euro, tegenover 1,37 miljard in 2019. De ebitda-marge klom naar 53,5 procent, tegenover 52,2 procent een jaar eerder door een daling van de operationele uitgaven (-5%). Telenet wil dit jaar weer groeien, al blijft de vooropgestelde omzetstijging met 1 procent onder de verwachtingen. De telecomgroep verwacht dat de ebitda dit jaar 1 tot 2 procent hoger uitkomt.

...

De omzet, zonder rekening te houden met overnames (De Vijver Media in 2019) en desinvesteringen (afgestoten bedrijfsonderdelen), daalde met 1,9 procent naar 2,58 miljard euro. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) steeg met 0,5 procent naar 1,38 miljard euro, tegenover 1,37 miljard in 2019. De ebitda-marge klom naar 53,5 procent, tegenover 52,2 procent een jaar eerder door een daling van de operationele uitgaven (-5%). Telenet wil dit jaar weer groeien, al blijft de vooropgestelde omzetstijging met 1 procent onder de verwachtingen. De telecomgroep verwacht dat de ebitda dit jaar 1 tot 2 procent hoger uitkomt. Telenet kreeg vorig jaar tegenwind. De advertentie-inkomsten van de televisiedochter SBS (GoPlay-televisiezenders) daalden met 14 procent. Het vierde kwartaal was beter. De inkomsten uit roaming stonden onder druk door het beperkte reisverkeer. In de Europese Unie zijn de roamingtarieven afgeschaft, maar daarbuiten blijven ze normaal een lucratieve inkomstenbron met enorm hoge marges. Telenet verwacht een herstel wanneer de globale reisbeperkingen worden opgeheven. De verkoop van mobiele toestellen daalde met 14 procent door een tijdelijke sluiting van de Telenet-winkels. Telenet zag in de televisietak ook het aantal sportabonnementen met 7 procent afnemen door een forse daling van het aantal sportevenementen. Intussen is er een inhaalbeweging. Door het verlies van het voetbalcontract aan Eleven Sports en de lagere advertentie-inkomsten moest Telenet 32,9 miljoen euro afboeken op de waarde van SBS. Er was ook positief nieuws: de televisiestak groeide in het vierde kwartaal met 11 procent en ook het aantal mobiele klanten nam toe. Er kwamen ook meer breedbandklanten bij dan verwacht, ondanks de lancering van een goedkoop aanbod met enkel internet door Orange. Telenet gaat de strijd aan met de lagekostenspelers Scarlet (Proximus) en Orange door een pakket met digitale tv, mobiele telefonie en internet aan te bieden vanaf 50 euro per maand. De vrije kasstroom lag met 415,8 miljoen euro (+6%) aan de onderkant van de vooropgestelde vork van 415 tot 435 miljoen, maar dat was aangekondigd. De toename dankt het aan een lagere belastingfactuur en een daling van de rentelast door een herfinanciering van uitstaande leningen. Telenet stelt voor het lopende boekjaar een vrije kasstroom tussen 420 en 440 miljoen euro voorop. Telenet besliste vorig jaar om weer een regulier dividend uit te keren. In december was er al een tussentijdse uitkering van 1,375 euro (bruto). Begin mei volgt het slotdividend, dat even hoog zal zijn. Daarmee keert Telenet ongeveer drie kwart van de vrije kasstroom uit. Na de dividenduitkering van december was de nettoschuld in verhouding tot de ebitda opgelopen naar 4,1. Dit is nog binnen de vooropgestelde grens van 3,5 tot 4,5, maar de schuld blijft met nominaal wel heel hoog (ruim 5,4 miljard euro). Door de opeenvolgende herfinancieringen is de gemiddelde rente gedaald naar 3,1 procent en de gemiddelde looptijd naar 7,5 jaar. De recente renteklim heeft geen impact, want de schuld staat uit tegen een vaste rentevoet.ConclusieDe kwartaal- en jaarcijfers verrasten niet, maar de groeivooruitzichten waren aan de magere kant. Telenet kan actief of passief een rol spelen in de verwachte consolidatie van de telecomsector, maar dat is op dit moment speculatief. Het hoge dividend vormt het belangrijkste pluspunt van het Telenet-aandeel, dat koopwaardig blijft als rendementsbelegging.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 32,96 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 3,8 miljard euroK/w 2020: 10.5Verwachte k/w 2021: 9Koersverschil 12 maanden: +10%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 8,3%