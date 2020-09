Het grote potentieel van Texaf op lange termijn blijft intact, en dat alleen al op basis van de vastgoedactiviteiten. Op korte termijn zal de koers van het aandeel veeleer stabiel ontwikkelen.

Texaf, de holding die zich uitsluitend richt op de Democratische Republiek Congo (DRC),heeft in de eerste jaarhelft niet veel last ondervonden van de covid-19-pandemie. Het grote Afrikaanse land is minder getroffen dan de meeste Europese landen, onder meer doordat Congo een heel jonge bevolking heeft: twee op de drie Congolezen zijn jonger dan 25 jaar en slechts 3 procent van de Congolezen is ouder dan 65 jaar. Texaf zag zijn recurrente bedrijfsresultaat (rebit) in de eerste jaarhelft stijgen met 8 procent tot 4,54 miljoen euro. De huurinkomsten uit de vastgoedpoot (residentieel en kantoren, in de eerste plaats de Utexafrica-site in Kinshasa) zijn met 3 procent gestegen tot 9,8 miljoen euro. Die toename is deels afkomstig van de zes nieuwe villa's van het project Bois Nobles. De tweede fase van dat project is aangevat. In april werden de werken wel enige tijd onderbroken door een door de overheid opgelegde lockdown in Kinshasa. In de tweede fase worden 33 wooneenheden gebouwd, waarvan de oplevering is verschoven naar april 2021. De andere lopende werf is Petit-Pont, die 3000 vierkante meter netto kantoorruimte omvat. Het kantoorgebouw is gedeeltelijk verhuurd aan Brussels Airlines en wordt dankzij de geïnstalleerde zonnepanelen het eerste ecologisch verantwoorde gebouw van de stad. Het is beschikbaar in november.De bedrijfsleiding signaleert wel een verhoogd risico op leegstand in de komende maanden. Doordat er onder de huurders van de appartementen en villa's heel wat expats zijn, is een zekere rotatie onder de huurders de logica zelve. Normaal worden die plaatsen snel door andere huurders ingenomen. Door de covid-19-pandemie melden zich voorlopig weinig nieuwe kandidaat-huurders en is er dus een verhoogde kans op een beperkte leegstand. De mogelijke impact op de huurinkomsten wordt geraamd op 0,5 miljoen euro. Het nieuws over Carrigrès, de zandsteengroeve in Kinshasa met nog minstens veertig jaar reserves, blijft verbeteren. Zo lag de omzet er 18 procent hoger dan het - weliswaar lage - cijfer in de eerste zes maanden van vorig jaar. Dat laat de activiteit toe om weer een licht positief resultaat van 0,24 miljoen euro te halen in de eerste jaarhelft. De zandsteengroeve ligt zowat 10 kilometer buiten het stadscentrum en dus buiten de lockdownzone. Texaf Digitaal is een nieuwe groeipool in ontwikkeling. Begin 2020 werd die digitale campus geopend. Texaf stelde daarvoor een gerenoveerd gebouw van 700 vierkante meter ter beschikking, waar intensieve opleidingen in web- en mobiele ontwikkeling worden gegeven. Door de quarantainemaatregelen werd de campus wel tijdelijk gesloten. Via de investering in het fonds Partech Africa heeft Texaf al in een aantal Afrikaanse start-ups geïnvesteerd. De holding wil een sleutelrol spelen in de digitalisering van het grote Centraal-Afrikaans land door te participeren in beloftevolle Congolese digitale bedrijven.Wel is er nog altijd weinig vooruitgang in een potentieel megaproject van de groep: de ontwikkeling van ongeveer 1500 woningen op de resterende 87 hectare buiten Kinshasa (Kinsuka). Vorig jaar werd een deel van het terrein (17,2 hectare) verkocht voor 6,9 miljoen dollar (meerwaarde van 5,12 miljoen euro) aan het overheidsbedrijf Société Nationale d'Electricité, om Kinshasa te verbinden met de nieuwe water-krachtcentrale. Het management moet nog altijd beslissen over de fasering en de financiering van het megaproject, alleen of met een of meer partners, al dan niet in een aparte vennootschap. De primeur van het keuzedividend zorgde ervoor dat twee derde van de aandeelhouders voor een uitbetaling in nieuwe aandelen koos.ConclusieVoor het volledige boekjaar houden we rekening met een vergelijkbare tot licht hogere rebit dan in 2019. Het potentieel op lange termijn, alleen al op basis van de vastgoedontwikkeling, blijft dus groot en intact, maar op korte termijn verwachten we veeleer een stabiele koersontwikkeling (koopwaardig, rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 33,40 euroTicker: TEXF BBISIN-code: BE0974263924Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 120,2 miljoen euroK/w 2019: 12,5Verwachte k/w 2020: 12,5Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 3,6%