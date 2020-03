De coronacrisis heeft er ingehakt bij het aandeel van de biotechparel Galapagos.

De koers bereikte op 20 februari een hoogtepunt van 252,9 euro. Dat stemde overeen met een ondernemingswaarde van 10,5 miljard euro, rekening houdend met een kaspositie van 5,7 miljard, inclusief een geschatte cashburn van circa 120 miljoen euro in het eerste kwartaal. Intussen is diezelfde ondernemingswaarde teruggevallen tot 4,4 miljard euro, een daling met 58 procent. Op het koersdieptepunt van 130,8 euro op 19 maart was er zelfs een terugval met 75 procent tot 2,6 miljard euro. De geschatte kaspositie bedraagt omgerekend 87 euro per aandeel en dekt ruim de helft van de beurskapitalisatie.Galapagos is uiteraard niet het enige aandeel dat fel werd afgestraft, maar rekening houdend met de uitgebreide ontwikkelingspijplijn en de vooruitzichten is de afstraffing fors. Uiteraard mogen we niet blind zijn voor de impact van de coronacrisis. Het bedrijf communiceerde daarover transparant in twee stappen, al zullen ongetwijfeld nog updates volgen. De belangrijkste boodschap was dat de verwachte klinische studieresultaten voor 2020 nog op schema zitten. Voor het kroonjuweel, filgotinib, gaat het over de resultaten van de fase III-studie bij patiënten met de ernstige darmziekte colitis ulcerosa, verwacht in het tweede kwartaal. Partner Gilead Sciences besliste wel de rekrutering van nieuwe patiënten in alle andere lopende klinische studies met filgotinib tijdelijk stop te zetten. Daardoor schuift ook de verwachte start van een fase III-studie in spondyloartritis (de ziekte van Bechterew) op naar de tweede jaarhelft.De goedkeuringsdossiers van filgotinib voor de indicatie reuma lopen door, tot nu toe zonder vertraging. Normaal volgt de goedkeuring in de tweede jaarhelft in de Verenigde Staten, Europa en, wellicht rond het jaareinde, in Japan. De voorbereidingen van de commercialisatie komen niet in het gedrang. Als de coronanoodmaatregelen ook na de zomer nog spelen, kan wel hinder ontstaan. Die hinder ondervindt de concurrent AbbVie volop, net op het moment van de commerciële lancering in Europa van zijn concurrerende JAK-remmer Rinvoq. In de fibrose-franchise kijken we uit naar de dubbele fase II-studieresultaten in de tweede jaarhelft, met GLPG1205 in de dodelijke longziekte IPF en met GLPG1690 in sclerose. De rekrutering van de twee fase III-studies met GLPG1690 in IPF loopt door. De studie zit op schema om in het eerste kwartaal van 2021 een belangrijke futiliteitsupdate te rapporteren, op basis van 52 weken opvolging van 25 tot 30 procent van de te rekruteren populatie van 1500 patiënten. Tegen het jaareinde krijgen we belangrijke fase IIb-studieresultaten met GLPG1972 in artrose, een risicovol, maar potentieel enorm waardevol programma. Tot slot is er nog het Toledo-onderzoeksprogramma (met GLPG3312 en vooral GLPG3970), dat een nieuwe werkzaamheidsstandaard kan neerzetten in immuniteitsziekten. Later dit jaar wordt de target(s) van Toledo bekendgemaakt en starten mogelijk met beide moleculen de eerste kleinere fase II-studies.ConclusieWe vinden de terugval van het aandeel een uitgelezen koopkans voor beleggers die nog geen positie hebben. De coronacrisis evolueert nog, maar tot nog toe valt de schade voor Galapagos behoorlijk mee. Het bedrijf is dankzij de deal met Gilead Sciences van vorige zomer uitstekend gekapitaliseerd. Dat kan later in de crisis van pas komen om licenties te nemen op aantrekkelijke moleculen van minder sterke biotechbedrijven. We houden onze positie in de voorbeeldportefeuille stevig vast en overwegen bij te kopen als er een nieuwe terugval komt naar 130 à 140 euro.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 159,45 euroTicker: GLPG NAISIN-code: BE0003818359Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 10,3 miljard euroK/w 2019: 61Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +88%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%Dividendrendement: -