In alle vier kwartalen van 2020 lag zowel de omzet als de winst per aandeel van de voedingsreus boven de analistenconsensus.

Voor de meeste bedrijven is de covid-19-pandemie nefast voor de resultaten, zeker voor degene die werken aan een herstructurering. Voor de voedingsreus Kraft Heinz is het eerder een zegen dan een vloek. Hamsterende consumenten in maart en april duwden de cijfers van het eerste kwartaal al naar boven. De lockdown krikte de omzetcijfers verder omhoog door het momentum van een hogere binnenhuisconsumptie. De donkere wolken boven de vijfde grootste voedingsgigant drijven steeds verder weg. De gigantische waardevermindering van 15,4 miljard dollar op de merkenportefeuille van begin 2019, met een koersduik van 27,5 procent tot gevolg, raakt op de achtergrond.

...

Voor de meeste bedrijven is de covid-19-pandemie nefast voor de resultaten, zeker voor degene die werken aan een herstructurering. Voor de voedingsreus Kraft Heinz is het eerder een zegen dan een vloek. Hamsterende consumenten in maart en april duwden de cijfers van het eerste kwartaal al naar boven. De lockdown krikte de omzetcijfers verder omhoog door het momentum van een hogere binnenhuisconsumptie. De donkere wolken boven de vijfde grootste voedingsgigant drijven steeds verder weg. De gigantische waardevermindering van 15,4 miljard dollar op de merkenportefeuille van begin 2019, met een koersduik van 27,5 procent tot gevolg, raakt op de achtergrond. Miguel Patricio, de topman sinds 1 juli 2019, was in zijn nopjes met de cijfers over de periode oktober-december. Volgens de CEO tekenden alle compartimenten groei op en wordt vooruitgang geboekt in de succesvolle transformatie van het bedrijf. De topman was ook blij met de verkoop van de nootjesbusiness onder de merknaam Planters aan Hormel Foods voor 3,35 miljard dollar. Die tak stond vorig jaar voor een zakencijfer van 1,1 miljard dollar en analisten hadden gerekend op een verkoopopbrengst in de buurt van 3 miljard dollar. De verkoop zou nog in de eerste helft van het jaar afgerond moeten zijn. Het helpt volgens Patricio om van de schuldenlast af te geraken en om de focus te kunnen verleggen naar producten met een groter groeipotentieel. Zowel de omzet- als de winsttoename in het derde kwartaal overtrof de schattingen. Dat is geen primeur voor 2020. In alle vier kwartalen van dat jaar lag zowel omzet als winst per aandeel boven de analistenconsensus. De omzet in het laatste kwartaal kwam 6 procent hoger uit op 6,94 miljard dollar (was 6,54 miljard dollar), tegenover een analistenconsensus op 6,87 miljard dollar. De fans van de mayonaise en ketchup hebben hun topmerk dus niet in de steek gelaten in coronatijden. Nog beter nieuws was de toename van de winstgevendheid, een heikel punt de jongste jaren. Net als enkele concurrenten trok Kraft Heinz de prijzen van een aantal producten op. Dat terwijl voorganger Bernard Hees de prijzen liet zakken om de organische omzetgroei te bewaren. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 80 dollarcent per aandeel (was 0,72 dollar). Dat was ook fors beter (+8,1%) dan de analistenconsensus van 0,74 dollar per aandeel (70 tot 77 dollarcent). Ook de winst per aandeel ligt voor het vierde kwartaal op rij boven de analistenconsensus, gemiddeld zelfs bijna 9 procent. De twee prestigieuze aandeelhouders - Berkshire Hathaway van Warren Buffett en 3G Global Food Holding van de Braziliaanse aandeelhouders van onder meer AB InBev, zoals Jorge Paulo Lemann - zullen in 2020 met een positief gevoel naar de cijfers hebben gekeken. Het kwartaaldividend blijft op 40 dollarcent per aandeel. Dat maakt van Kraft Heinz - zeker naar Amerikaanse normen - een zeldzaam, aantrekkelijk dividendaandeel.ConclusieWe schatten de cijfers van 2020 hoog in. CEO Miguel Patricio heeft orde op zaken gesteld. Rijkste Belg Alexandre Van Damme kocht vorig najaar voor 350 miljoen euro aandelen bij en bezit meer dan 1 procent van de fusiegroep. Het aandeel van Kraft Heinz blijft relatief goedkoop gewaardeerd voor een voedingsgigant met een hoog dividendrendement, een notering onder de boekwaarde (0,8 keer) en tegen een zeer redelijke 12 keer de verwachte winst voor 2021. Het aandeel kan de eerstvolgende jaren een uitblinker in zijn sector zijn. Het blijft een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 35,39 dollarTicker: KHC USISIN-code: US500751064Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 43,3 miljard dollarK/w 2020: 12Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: +23%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 4,5%