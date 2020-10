Het koersherstel na de duik in maart is indrukwekkend. Het aandeel behoudt de status van topbelegging.

Het is een unieke koopkans gebleken, toen de koers van Warehouses de Pauw (WDP), gespecialiseerd in opslagruimten, in maart een enorme daling liet optekenen. Nadat de koers in februari nog een piek net boven 29 euro had bereikt, volgde er in amper enkele weken een duik richting 16 euro. De val moest niet onderdoen voor de algemene beursdaling. Dat hadden we bij vorige beurscorrecties nog nooit gezien. Begin oktober bereikte het aandeel al een nieuw recordniveau boven 31 euro. De gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv), die sinds maart van vorig jaar deel uitmaakt van de Bel-20-index, publiceerde geruststellende derdekwartaalresultaten. Ondanks de covid-19-pandemie bleef de bezettingsgraad met 98,4 procent heel hoog. Dat is zelfs een fractie hoger dan het cijfer van eind 2019. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten in de WDP-portefeuille bedraagt 5,9 jaar. Door de opkomst van de e-commerce stijgt de vraag naar extra capaciteit om goederen op te slaan. Volgens de WDP-top geeft de covid-19-pandemie nog een extra boost. Anderzijds is er de structurele daling van de rente, die de expansie goedkoop maakt en rendementsaandelen als gvv's extra aantrekkingskracht geeft. Combineer dat met een ervaren en sterk management en je hebt alle ingrediënten voor een straf beursverhaal. Het aandeel bood quasi 800 procent meer return (koersstijging + dividend) dan de Bel-20-index over de voorbije tien jaar. In het kader van het strategische groeiplan 2019-2023 werd in de eerste negen maanden bijna 300 miljoen euro aan nieuwe investeringen geïdentificeerd. Zo werd al 75 procent van de vooropgestelde investeringsgroei verzekerd. Het hoge groeitempo wordt dus aangehouden. Dat moet eind dit jaar tot een capaciteit van meer dan 4,5 miljoen vierkante meter leiden. De winst per aandeel is in de eerste drie kwartalen gestegen tot 0,76 euro. Dat is een toename met 8 procent. De schuldgraad bedroeg eind maart 47,2 procent, een lichte toename tegenover eind vorig jaar (46,7%) en een pak beter dan eind 2018 (51,8%). WDP beschikt over een liquiditeitsbuffer van ruim 575 miljoen euro aan onbenutte kredietlijnen. De grootste gvv's voor logistiek vastgoed is actief in België - en een beetje in Luxemburg en Noord-Frankrijk -,Nederland en Roemenië. Vorig jaar werd een joint venture met VIB Vermögen opgericht om de logistiekevastgoedportefeuille in Duitsland verder te ontwikkelen. Onlangs werd een site in Bottrop, Noord-Rijn Westfalen, aangekocht. Het was aan het begin van het boekjaar de ambitie de winst per aandeel dit jaar te laten stijgen van 0,93 naar 1,00 euro per aandeel of een stijging van 8 procent. Halfweg het boekjaar luidde de ambitie de winst te laten toenemen tot aan de bovenkant van de vork 0,95-1,00 euro per aandeel. Nu gaat de bedrijfsleiding voluit voor 1 euro per aandeel. De ambitie om het dividend te verhogen van 0,74 naar 0,80 euro per aandeel (+8%) blijft overeind. De intrinsieke waarde bedroeg eind juni 13,6 euro per aandeel. Dat betekent dat de beurskoers een premie van meer dan 100 procent inhoudt. ConclusieHet koersherstel na de duik in maart is indrukwekkend. Het aandeel behoudt de status van topbelegging. Beleggers die vandaag kopen, moeten wel beseffen dat ze al de geschatte intrinsieke waarde van 2023-2024 betalen. Anderzijds heeft de covid-19-pandemie logistiek vastgoed nog meer in de kijker gezet. Het verwachte brutodividendrendement is teruggevallen tot 2,5 procent, maar dat is nog aantrekkelijk genoeg in verhouding tot staatsobligaties, die bijna niet renderen. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 28,38 euroTicker: WDP BBISIN-code: BE0003763779Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,21 miljard euroK/w 2019: 14Verwachte k/w 2020: 29Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +22%Dividendrendement: 2,5%