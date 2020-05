In maart brak voor het eerst in jaren het angstzweet uit bij de aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) gespecialiseerd in opslagruimten.



Nadat de koers in februari nog een piek net boven 29 euro had bereikt, volgde in amper enkele weken een duik richting 16 euro. De val deed niet onder voor de algemene beursdaling, en dat hadden we bij vorige beurscorrecties toch nooit gezien. Maar kijk, amper iets meer dan een maand later is het overgrote deel van de koersschade alweer ingehaald. De gvv bracht intussen een geruststellende update over het eerste kwartaal uit. Dat wist de markt te kalmeren. Op 22 april kon Warehouses De Pauw (WDP) melden dat 95 procent van de huurgelden voor maart was geïnd, en 85 procent voor de maand april. De bezettingsgraad bleek met 98,1 procent nog identiek aan die van eind 2019. Het klonk analisten en beleggers als muziek in de oren. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten in de WDP-portefeuille is zes jaar. Mede door de opkomst van de e-commerce is er een structureel stijgende vraag naar extra capaciteit om goederen op te slaan. Anderzijds is er de structurele daling van de rente, die expansie goedkoop maakt en rendementsaandelen als gvv's (voorheen bevaks) extra aantrekkingskracht geeft. Koppel daar nog een ervaren en kwalitatief management aan en je hebt alle ingrediënten voor het beurssucces dat we voorbije decennia hebben gezien. WDP maakte ruim een jaar geleden een nieuw strategische groeiplan 2019-2023 bekend. Vorig jaar waren er voor 550 miljoen euro nieuwe investeringen. Zo is al 37 procent van het plan verzekerd. In de eerste drie maanden van dit jaar kwam daar nog eens 110 miljoen euro aan investeringen bij. WDP houdt het hoge groeitempo dus aan. Dat moet eind dit jaar resulteren in een capaciteit van meer dan 4,5 miljoen m². De winst per aandeel steeg in het eerste kwartaal naar 0,22 euro. Die toename met 7 procent ligt in lijn met de prestaties in de voorgaande jaren. De schuldgraad bedroeg eind maart 46,4 procent, haast constant tegenover eind vorig jaar (46,7%) en een pak beter dan eind 2018 (51,8%). WDP is actief in België (aangevuld met wat Luxemburg en Noord-Frankrijk), Nederland en Roemenië. Vorig jaar richtte het een joint venture met VIB Vermögen op, voor de verdere ontwikkeling van een logistieke vastgoedportefeuille in Duitsland. Door de onzekerheid wegens de coronacrisis stelde WDP zijn winstverwachting bij. De uitvoering van nieuwe projecten kan vertraging oplopen. De gvv mikt nu op 0,95 tot 1,00 euro winst per aandeel (+8%), in plaats van 0,93 tot 1,00 euro per aandeel. Aan de ambitie het dividend te verhogen van 0,74 naar 0,80 euro per aandeel (ook +8%) werd niet geraakt. De intrinsieke waarde per aandeel bedroeg eind december 13,2 euro (+3% tegenover eind 2018). Dat betekent wel dat de beurskoers een premie van ruim 80 procent (was circa 100% na de jaarcijfers) inhoudt ten opzichte van die intrinsieke waarde. ConclusieDe dure waardering, ver boven de intrinsieke waarde, maakte zelfs het WDP-aandeel in maart even vatbaar voor de wetten van de zwaartekracht. Maar het herstel was ook indrukwekkend, waardoor het een topbelegging blijft. Aandeelhouders moeten beseffen dat ze al de geschatte intrinsieke waarde van 2023 betalen, of de waarde tegen het einde van het aangekondigde groeiplan. Het verwachte brutodividendrendement is teruggevallen tot 3 procent, maar dat is nog altijd aantrekkelijk genoeg in verhouding tot staatsobligaties met bijna geen rendement. Al is het WDP-rendement niet meer de top in de sector. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 24,18 euroTicker: WDP BBISIN-code: BE0003763779Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,18 miljard euroK/w 2019: 27Verwachte k/w 2020: 24Koersverschil 12 maanden: +25%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: 3,0%