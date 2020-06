Het hamstergedrag van de consument en de sluiting van de horeca kon de omzet van de grootwarenhuisketen geen zetje geven.

Zelfs Colruyt geraakt niet zonder kleerscheuren door de covid-19-crisis. Het hamstergedrag van de consument en de langdurige sluiting van de horeca kon de omzet van de grootwarenhuisketen geen zetje geven. Tijdens het voorbije boekjaar, dat afliep op 31 maart, daalde het marktaandeel van Colruyt zelfs licht, van 32,2 naar 31,1 procent. Omdat het marktaandeel in de eerste helft van het boekjaar nog gestegen was, liep de schade in de tweede jaarhelft op tot 30 basispunten. Beleggers konden die ongewone evolutie weinig smaken.

...

Zelfs Colruyt geraakt niet zonder kleerscheuren door de covid-19-crisis. Het hamstergedrag van de consument en de langdurige sluiting van de horeca kon de omzet van de grootwarenhuisketen geen zetje geven. Tijdens het voorbije boekjaar, dat afliep op 31 maart, daalde het marktaandeel van Colruyt zelfs licht, van 32,2 naar 31,1 procent. Omdat het marktaandeel in de eerste helft van het boekjaar nog gestegen was, liep de schade in de tweede jaarhelft op tot 30 basispunten. Beleggers konden die ongewone evolutie weinig smaken. Mensen zochten in volle coronacrisis eerder de kleinere buurtwinkel op, dan zich te wagen in de grotere Colruyt-winkels. Omdat die winkels de werkpaarden van de groep blijven die voor het gros van de omzet en winst zorgen, woog het gewijzigde winkelgedrag op de resultaten. De sterke omzetgroei bij OKay, de keten van kleinere buurtwinkels van Colruyt, kon dat niet compenseren. Mogelijk valt de consument straks terug in het oude winkelpatroon. Wel valt te verwachten dat de consument meer online zal bestellen. De groep investeert daarom volop in extra afhaalpunten om het marktleiderschap te verdedigen met Collect & Go. Colruyt bouwt een nieuw distributiecentrum om de capaciteit uit te breiden. In dit bizarre boekjaar klokte Colruyt af op een omzet van 9,5 miljard euro. Dat is 1,7 procent meer dan vorige boekjaar. Beleggers hadden op meer gerekend, maar het gewijzigde winkelpatroon en de omzetdaling bij de non-fooddochters zoals Dreamland hielden de omzetgroei aan de ketting. De marges hielden stand op hetzelfde niveau als vorig jaar. De promotiedruk op de prijzen kende een wisselend verloop, maar ook Colruyt ontsnapte niet aan de hogere kosten die gepaard gingen met de oefening om de winkels zo goed mogelijk coronabestendig te maken. De bedrijfswinst steeg met 5,5 procent en de nettowinst zelfs met 13 procent, maar die stijging is grotendeels te danken aan een boekhoudkundige meerwaarde van 45 miljoen euro die de groep overhield aan de operatie om de windactiva onder te brengen in een nieuwe vennootschap Virya. De vergelijkbare nettowinst steeg met 3 procent. Niet slecht, maar de markt had op dat tikkeltje meer gerekend. Over de prestaties van dit jaar durft het management zich niet uit te spreken. De onzekerheid is te groot en Colruyt geeft pas bij de algemene vergadering van 30 september een prognose. Het dividend wordt verhoogd van 1,31 naar 1,35 euro per aandeel.Krijgt Colruyt voor de operationele werking een voldoende, dan blijft de ijzersterke balans een grote troef. Het bedrijf heeft geen financiële schulden en zit op een nettokaspositie van 263 miljoen euro. Bovendien blijft Colruyt een kaskoe. In het vorige boekjaar liep de vrije cashflow op tot 450 miljoen euro, goed voor een aantrekkelijk rendement van 6,5 procent op de ondernemingswaarde. Dat liet toe niet alleen het dividend uit te keren, maar ook voor 121 miljoen euro eigen aandelen in te kopen, en nog 100 miljoen euro bij te schrijven op de rekening. Die geldstromen zullen snel aanleiding geven tot een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen.ConclusieDe coronacrisis kon niet de verhoopte turbo zetten op de resultaten van Colruyt. Daarvoor veranderde het winkelpatroon van de klant te veel en liepen de extra kosten te hoog op. Maar er is geen man overboord. De generatie van vrije cashflow is aantrekkelijk en de waardering is met een koers-winstverhouding van 17 fair. We verwachten geen koersmirakels, maar Colruyt blijft als defensief aandeel zijn plaats hebben in elke portefeuille. Het advies blijft houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 49,5 euroTicker: BBISIN-code: BE0974256852Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,9 miljard euroK/w 2019-2020: 19Verwachte k/w 2020-2021: 17Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 2,5%