Het aandeel Wheaton Precious Metals (WPM) noteert sinds 28 oktober ook op de London Stock Exchange (LSE). De nieuwe notering komt bovenop die in New York en Toronto. De prijzen van goud en zilver vielen eind november terug naar het laagste niveau sinds juli. Na het positieve vaccinnieuws werden veilige havens als edelmetalen en gerelateerde aandelen massaal gedumpt.

Het neemt niet weg dat de periode tussen juli en september operationeel een recordkwartaal was voor WPM. De omzet klom met 37,4 procent op jaarbasis naar 307,2 miljoen dollar, flink boven de consensusprognose van 290 miljoen. Dat was te danken aan een stijging van de verkoopvolumes (+2%), maar vooral aan de hogere verkoopprijzen voor goud en zilver (+35% op jaarbasis).

Het neemt niet weg dat de periode tussen juli en september operationeel een recordkwartaal was voor WPM. De omzet klom met 37,4 procent op jaarbasis naar 307,2 miljoen dollar, flink boven de consensusprognose van 290 miljoen. Dat was te danken aan een stijging van de verkoopvolumes (+2%), maar vooral aan de hogere verkoopprijzen voor goud en zilver (+35% op jaarbasis). WPM beschikte eind september over afnameovereenkomsten voor twintig operationele projecten en is daarnaast betrokken in negen ontwikkelingsprojecten. Begin november werd nog een nieuwe streamingovereenkomst bekendgemaakt. Het gaat om een deal met Caldas Gold over het Marmato-project in Colombia, een land waar WPM nog niet actief was. WPM investeert 110 miljoen dollar in de mijn en krijgt in ruil recht op 6,5 procent van de goudproductie en 100 procent van de zilverproductie. Vanaf 190.000 troy ounce goud en 2,15 miljoen troy ounce zilver vallen deze percentages terug op de helft. In het derde kwartaal leverden de activa van WPM gezamenlijk 171.370 troy ounce goud-equivalent op (goud, zilver en palladium gecombineerd). Dat is 22 procent meer dan in het tweede kwartaal omdat de meeste mijnen weer werden opgestart, maar nog 6,6 procent onder het productieniveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De goudproductie daalde met 11,4 procent naar 91.770 troy ounce. Dat kwam vooral door minder rijke ertsen bij Salobo waardoor de output er met 14 procent daalde naar 63.400 troy ounce. Uitbater Vale is bezig met een uitbreiding van de mijn waarna de productie vanaf de eerste jaarhelft van 2022 opnieuw zal stijgen. De zilver- en palladiumproductie bleven op jaarbasis nagenoeg ongewijzigd (respectievelijk 6,03 miljoen en 5444 troy ounce). De productiedoelstelling voor 2020 blijft ongewijzigd op 655.000 tot 685.000 troy ounce goud-equivalent. In de periode 2021-2014 moet dit oplopen naar gemiddeld 770.000. De aangepaste nettowinst was in het derde kwartaal 152 miljoen dollar of 34 dollarcent per aandeel, tegenover 69,9 miljoen dollar en 16 dollarcent vorig jaar. WPM realiseerde in het derde kwartaal een operationele kasstroom van 228,1 miljoen dollar (0,51 dollar per aandeel) of 60 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat brengt de kasstroom sinds begin 2020 op 555 miljoen dollar. Die stijging heeft ook gunstige gevolgen voor het dividend. WPM koppelt de uitkering aan de operationele kasstroom; 30 procent van het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen wordt uitbetaald. Daardoor steeg de uitkering van 10 naar 12 dollarcent op kwartaalbasis. De cashpositie nam tussen juli en september met 78 miljoen dollar toe naar 210 miljoen dollar. Van de kredietlijn van 2 miljard dollar was eind september 488 miljoen dollar opgenomen. Dat brengt de nettoschuld op 278 miljoen dollar, een daling met 231 miljoen dollar op kwartaalbasis. Ondanks de lagere goud- en zilverprijzen in het lopende kwartaal zal WPM ergens in de eerste helft van 2021 netto schuldenvrij zijn.ConclusieDe voorbije weken gingen de edelmetaalaandelen samen met de prijzen voor goud en zilver onderuit. Daar ontsnapte ook WPM niet aan, ondanks de goede kwartaalcijfers en een sterker wordende balans. We blijven fan van het bedrijfsmodel en verwachten de komende kwartalen aanhoudend hoge kasstromen door hogere prijzen en een stijging van de verkopen. De recente correctie biedt een extra koopgelegenheid. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 39,14 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 17,3 miljard dollarK/w 2020: 34Verwachte k/w 2021: 24Koersverschil 12 maanden: +40%Koersverschil sinds jaarbegin: +32%Dividendrendement: 1,2%