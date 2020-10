Door een knikje in de resultaten in de eerste helft van dit jaar krijgen beleggers een nieuwe kans om Elia op te pikken tegen een aanvaardbare prijs. De perspectieven op lange termijn blijven gunstig.

Sinds de piek van mei daalde de koers van het aandeel van Elia met 20 procent, waardoor het winstrendement lichtjes opliep tot meer dan 4 procent en het dividendrendement tot 2 procent. Dat is niet spectaculair, maar de winsten van de hoogspanningsnetbeheerder zijn wel beschermd door het regelgevende kader. De volgende jaren mag ook op een toename van de winst worden gerekend. Voor het beperkte risico worden beleggers vergoed met een voldoende hoog rendement, zeker in de wetenschap dat een risicovrije belegging in overheidsobligaties vaak gepaard gaat met negatieve rendementen. Een belegging in Elia kan als een alternatief voor een obligatiebelegging worden gezien.In de eerste zes maanden van dit jaar daalde de nettowinst met 2 procent tot 148,6 miljoen euro. De lagere winst in België werd gecompenseerd door de hogere winst van de Duitse dochter 50Hertz. De niet-gereguleerde activiteiten en de Nemo-link (de verbinding met het Verenigd Koninkrijk) boekten een onverwacht groot verlies van 7,2 miljoen euro, waardoor het groepsresultaat iets onder de verwachtingen bleef. De nettowinst per aandeel daalde met 14 procent, een logisch gevolg van de kapitaalverhoging van juni 2019, waardoor de winst over meer aandelen moet worden verdeeld. Merk op dat de resultaten geen noemenswaardige last van de coronacrisis hebben. Het transport van elektriciteit is een essentiële activiteit en de winstmarge wordt beschermd door de regelgeving. Dat laat Elia toe om concrete verwachtingen voor dit jaar te formuleren. De groep verwacht een rendement op eigen vermogen van 6,5 à 7,5 procent.Op lange termijn blijven de perspectieven gunstig. Door de regelgeving maakt Elia meer winst naarmate het meer investeert. Aangezien de transitie naar een koolstofarme economie ook grote investeringen in hoogspanningslijnen vergt, kan Elia de volgende jaren volop investeren, zowel in België als in Duitsland. In België zal de omvang van de gereguleerde activa jaarlijks met 5 procent groeien. In Duitsland neemt die basis met jaarlijks 8 procent toe. De coronacrisis vertraagde de uitvoering van het investeringsprogramma in België, maar in Duitsland konden de werken onverminderd doorgaan. Elia zal in de periode 2020-2024 in België 2,3 miljard euro investeren en in Duitsland 4,2 miljard euro. De winstbijdrage aan de groep van de Duitse dochter zal daarom verder toenemen, ook omdat de Duitse regelgeving royaler voor Elia is dan de Belgische. In België mag Elia Transmission van 2020 tot 2023 een rendement op eigen vermogen van 5 à 6 procent verdienen. In Duitsland loopt het toegekende rendement op tot 9 à 11 procent. Het zwaartepunt van de groep verschuift steeds meer naar Duitsland, dat tegen 2030 volledig op hernieuwbare energie wil draaien. 50Hertz speelt een sleutelrol om deze Energiewende mogelijk te maken en mag dus de investeringskraan helemaal opendraaien. De schuldenlast van de groep is door de investeringsijver opgelopen tot 6,5 miljard euro, of ruim 6 keer de bedrijfscashflow, maar dat is dankzij de voorspelbare en gereguleerde cashflows geen probleem.Een winstrendement van 4 procent is nog niet om van de daken te schreeuwen, maar daar staan een heel beperkt risicoprofiel en gunstige perspectieven op lange termijn tegenover. De correctie van 20 procent van de voorbije weken biedt beleggers die het aandeel nog niet hebben een nieuwe kans om de portefeuille te stofferen met deze defensieve waarde. We verhogen het advies tot koopwaardig. Advies: kopenRisico: laagRating: 1AKoers: 87Ticker: ELI:BBISIN-code: BE0003822393Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,9 miljard euroK/w 2019: 19Verwachte k/w 2020: 24Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil dit jaar: +15%Dividendrendement: 2%