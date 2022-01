Als investeerder in groei- en technologiebedrijven ontsnapte Sofina de voorbije weken niet aan de correctie die vooral de pittig gewaardeerde groeibedrijven te beurt viel.

Hun waarderingen liepen de voorbije kwartalen in het spoor van een lage rentevoeten en een heel soepel geldbeleid hoog op, maar de voorbije weken kwam er zand in de machine. De onverwacht hoge en hardnekkige inflatie verplicht de centrale bankiers om sneller dan verwacht de lange weg naar een normalisering van het geldbeleid aan te vangen. De hogere rentevoeten die in het verschiet liggen, wegen op de waarde van toekomstige cashflows, terwijl de hoge koersen van deze groeibedrijven in grote mate rusten op deze toekomstige cashflows. De koers van Sofina noteert intussen 18 procent onder de recordkoers van 434 euro van half december. Bij deze koers betalen beleggers nog altijd een premie van 11 procent op de netto-actiefwaarde van de portefeuille van de holding. In de nieuwsbrief van 20 januari maakte Sofina bekend dat het eigen vermogen eind december 11,1 miljard euro bedroeg, goed voor 330 euro per aandeel. Die premie is verdedigbaar, gezien het bijzonder goede trackrecord dat Sofina beleggers kan voorleggen. In augustus vorig jaar liep de premie nog op tot meer dan 30 procent. De lagere premie is uiteraard geen garantie dat de correctie straks voorbij is. De koers van Sofina zal ook in de nabije toekomst dansen op het ritme van de waarderingen van de groeibedrijven. Het krappere geldbeleid zorgt voor tegenwind, maar dat geldbeleid blijft finaal heel soepel en sterke bedrijfsresultaten kunnen steun bieden.Sofina presteerde in de tweede helft van 2021 meer dan behoorlijk. De netto-actiefwaarde steeg van 308,7 euro per aandeel naar 330 euro per aandeel, goed voor een rendement van 6,9 procent in zes maanden tijd. CEO Harold Boël wees er in de nieuwsbrief op dat de volatiliteit op de beurzen toenam in de laatste maanden van het jaar, vooral die van groei- en technologiewaarden. De volatiliteit kreeg in de eerste weken van dit jaar een verlengstuk met een correcte op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.Voor details over de resultaten van de tweede jaarhelft is het nog te vroeg. In de poot minderheidsbelangen die op lange termijn worden aangehouden, stopte Sofina vers geld in onder meer Collibra en THG (het vroegere The Hut Group). Deze Britse e-commercespeler trok tegen 500 pence per aandeel naar de beurs, maar noteert nu op 153 pence. THG is op die manier een zeldzame uitschuiver van Sofina geworden. Het gros van het rendement zal ook deze wellicht verdiend zijn in de partnerfondsen waarin Sofina investeert. Die wisten heel wat van hun participaties tegen aantrekkelijke voorwaarden te slijten op de beurzen. In de derde divisie, de minderheidsparticipaties in groeibedrijven, toonde Sofina zich een bezige bij in de tweede helft van 2021. In Azië werden zes en in Europa vier nieuwe participaties aan de portefeuille toegevoegd. Veel aandacht is er voor de nakende beursgang van het Indiase leerplatform Think & Learn (het vroegere Byju's). De beursgang zou het bedrijf op 40 tot 50 miljard dollar waarderen, wat het dubbele is van de bestaande waardering. Of dat nog haalbaar is gegeven de recente correctie, is zeer de vraag. Sofina lichtte in de nieuwjaarsbrief geen tipje van deze sluier.ConclusieSofina kon gegeven de samenstelling van de portefeuille niet ontsnappen aan de correctie op de pittig gewaardeerde groei- en technologiebedrijven. De premie op de intrinsieke waarde daalde naar een verdedigbare 11 procent. Op korte termijn zal ook de koers van Sofina ten prooi blijven aan de volatiliteit op de beurzen, maar op langere termijn blijft Sofina voor beleggers een unieke mogelijkheid om te investeren in niet-genoteerde beloftevolle bedrijven. Het advies blijft houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 367 euroTicker: BBISIN-code: BE0003717312Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 12,6 miljard euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +34%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%