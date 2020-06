De coronacrisis en het ongeval met de Orion zetten extra druk op de margeontwikkeling van de baggergroep op korte termijn.

De eerstekwartaalupdate van de Belgische bouw- en baggergroep CFE viel tegen. De groepsomzet zakte met 9,2 procent tot 760,9 miljoen euro. De daling reflecteert de eerste impact van covid-19, al was die meer uitgesproken dan verwacht (circa -5%). De omzet bij de offshore-, bagger- en milieugroep DEME daalde met 12,9 procent tot 534,9 miljoen euro terwijl de bouwafdeling Contracting de schade kon beperken tot 2,2 procent (221,2 miljoen). Het orderboek viel tegenover eind 2019 bij DEME met 9 procent terug tot 3,42 miljard euro en bij Contracting met 8,2 procent tot 1,27 miljard. De nettoschuld bedroeg op groepsniveau 850,4 miljoen euro, een toename met 6 procent tegenover eind 2019 door investeringen in nieuwe schepen. Het mindere eerste kwartaal is een voorbode voor een veel grotere terugval in het tweede kwartaal. CFE mikte voor 2020 bij DEME op een beperkte omzettoename en een vergelijkbare bedrijfskasstroom of ebitda als in 2019 (aan de onderkant van de vork van 16 à 20% marge), terwijl Contracting een stabiele omzet en een hogere bedrijfswinst zou aanleveren. De pool vastgoedontwikkeling zou een vergelijkbaar nettoresultaat moeten opleveren, maar voor DEME en Contracting wordt op een omzetdaling gerekend die bij DEME nog een positief nettoresultaat moet toelaten en dicht bij break-even moet uitkomen voor Contracting. CFE schrapte eind maart het geplande brutodividend van 2 euro per aandeel, maar liet wel een opening om in het najaar een interim-dividend uit te keren. CFE beschikte op 31 maart over 586 miljoen euro liquiditeit en een ongebruikte kredietfaciliteit van bijna 200 miljoen. De Deens autoriteiten hebben groen licht gegeven voor de opstart van de bouw van de Fehmarnbelt, de weg- en spoorverbinding tussen Duitsland en Denemarken. Het is een gigantisch contract van 3,4 miljard euro, met een aandeel voor DEME van 700 miljoen euro. Dat cijfer zal in het tweede kwartaal aan het orderboek worden toegevoegd. Een tijdelijke vereniging met DEME, Besix, BAM Contractors en Jan De Nul kreeg op 3 juni een contract toegewezen ter waarde van 570 miljoen euro (aandeel DEME 25%) voor de bouw van de Scheldetunnel als onderdeel van de Oosterweelverbinding. De bouwwerken starten in de tweede helft van 2021. Daarnaast kondigde DEME twee samenwerkingen aan in groene waterstofproductie in België en Oman, en trad het toe tot een consortium voor een offshore-waterstofproefproject in de Nederlandse Noordzee. De verkoop van een participatie van 12,5 procent in Merkur Offshore Windpark, een Duits windparkconcessiebedrijf, leverde een meerwaarde van 62 miljoen euro op. Op 2 mei was er een ernstig ongeval tijdens een kraantest op het offshore-installatieschip Orion 1. Dat schip zou in mei bij de vloot van DEME komen, maar door de zware beschadiging van de kraan is de oplevering meerdere maanden uitgesteld. De Orion 1 zou worden ingeschakeld in twee lopende offshoreprojecten in de Noordzee, waarvoor DEME nu externe capacititeit moet huren. Eind april werd in een samenwerking met CSBC, de grootste scheepsbouwer van Taiwan, een nieuw schip besteld voor windturbine-installaties in Taiwan, met een voorziene oplevering in 2022.ConclusieHet aandeel van CFE herstelde sinds het dieptepunt in maart met 36 procent. Covid-19 en het ongeval met de Orion zetten extra druk op de margeontwikkeling op korte termijn. Aangezien we denken dat de eerste herstelbeweging van de beurzen op zijn einde loopt en we verwachten dat de margedruk ook volgend jaar zal wegen, verlagen we tijdelijk het advies. Wellicht komt er in het najaar een betere koopkans. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 68,9 euroTicker: CFEB BBISIN-code: BE0003883031Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,74 miljard euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -29%Dividendrendement: -