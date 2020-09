De productie zakte in het tweede kwartaal met 58 procent tegenover een jaar geleden. Maar oprichter en veteraan Robert McEwen geeft zich niet zomaar gewonnen

McEwen Mining heeft het al langer moeilijk om sterke productiecijfers te tonen. In tijden van corona is dat al helemaal niet mogelijk. De uitbouw van het goudmijnbedrijf loopt niet van een leien dakje. Maar oprichter en veteraan Robert McEwen geeft zich niet zomaar gewonnen. In de eerste drie maanden van het jaar bedroeg het productiecijfer 35.100 troy ounce goudequivalenten. De coronacrisis heeft dat cijfer maar enkele weken negatief beïnvloed. De impact in het tweede kwartaal was een pak groter. Alle productiefaciliteiten waren wekenlang gesloten. De productie zakte in het tweede kwartaal tot 19.200 troy ounce goudequivalenten. Dat is een terugval met 58 procent tegenover 45.900 troy ounce in hetzelfde kwartaal van 2019. Dat levert na zes maanden een productie van 54.200 troy ounce op tegenover 82.200 troy ounce in het eerste halfjaar van 2019, of een achteruitgang met 34 procent. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (El Gallo, San José, Black Fox en het vorig jaar opgestarte Gold Bar), een project in ontwikkeling (Lexam VG Gold, in de buurt van Black Fox) en een opportuniteit in koper (Los Azules). Gold Bar is een zorgenkind. De opstart liet op zich wachten. In plaats van in het eerste kwartaal ging de mijn pas begin juni 2019 open. De jaarproductie bleef beperkt tot 30.700 troy ounce goudequivalenten, veel minder dan oorspronkelijk gepland. De kwaliteit van het project ligt lager dan gedacht. De reserves van Gold Bar worden 25 à 35 procent lager geschat, wat aanleiding gaf tot een eenmalige waardevermindering van 83,8 miljoen dollar in de cijfers van het eerste kwartaal. De bedoeling is tegen het vierde kwartaal een nieuwe inschatting te maken en intussen zou de productie weer op de gewenste capaciteit moeten zijn. In het tweede kwartaal werd door de lage productie een nettoverlies geleden van 19,8 miljoen dollar of 0,05 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 0,04 dollar per aandeel in het tweede kwartaal van vorig jaar. De productie bij de El Gallo-goudmijn in Mexico loopt stilaan op zijn einde. Op het Fenix-project, dat voor een verlenging moet zorgen, is het nog enkele jaren wachten. Om dat op korte termijn op te vangen, werd vooral op de productie van Gold Bar gerekend en van de overgenomen Black Fox-mijn. Ook die mijn draait nog niet op volle toeren. Er wordt dan ook stevig geboord zuidwaarts van het Gold Bar-complex. De groep mikt ook op succes van de Grey Fox-exploratie, 3,5 kilometer van de Black Fox-mijn. De boorresultaten daar waren bemoedigend. Maar boren kosten geld en als de operaties verlieslatend zijn, dan dringt zich van tijd tot tijd een kapitaaloperatie op. Midden augustus werd een nieuwe financieringsronde voor exploratiedoeleinden van 10 miljoen dollar opgestart, tegen een koers van 1,65 dollar per aandeel of een premie van zo'n 20 procent tegenover de beurskoers. Die ronde is intussen afgerond. We krijgen geen productieprognose voor 2020 wegens de coronacrisis.ConclusieDe voorbije tien tot vijftien jaar is de koers al drie keer een spectaculair hersteld. Stijgende edelmetaalprijzen zijn in de eerste plaats de bondgenoten van de minder presterende mijnen. Het kan de volgende jaren dus nog een vierde keer gebeuren. Robert McEwen gelooft er nog in, want hij kocht eerder dit jaar 2 miljoen aandelen bij. Het aandeel van McEwen Mining blijft een flinke herstelkandidaat. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C Koers: 1,20 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 498 miljoen dollarVerwachte k/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: -