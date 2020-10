Het suikersegment komt in het lopende boekjaar nog niet uit de rode cijfers. Er is opnieuw koerspotentieel voor de komende jaren, maar het zal met horten en stoten gaan.

De koers van Südzucker reageerde negatief op de halfjaarcijfers van het boekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 29/2/2021). Door de covid-19-pandemie kwam de koers in maart fors onder druk, met een herhaling van de dieptepunten van eind 2018 en begin 2019 als gevolg. Intussen is de koers opnieuw fraai hersteld. De bodem voor de suikerprijs leek vorig jaar achter ons te liggen, maar door de pandemie zakte de suikerprijs in april toch naar een nieuw dieptepunt om sindsdien opnieuw te herstellen. In de eerst helft van het boekjaar is er een licht omzetherstel van 3,314 miljard naar 3,349 miljard euro (+1%) bij Südzucker. De omzet in het suikersegment stabiliseerde (van 1,12 naar 1,11 miljard euro). De hogere gemiddelde prijs werd gecompenseerd door 12 procent minder beplante hectares door de lockdown - veel suikerfabrieken gingen dicht - en een iets lagere opbrengst dan vorig jaar door de droge zomer. Südzucker blijft veruit de grootste suikerproducent van Europa (23 suikerfabrieken en 2 raffinaderijen), die sinds jaar en dag wordt gecontroleerd door een coöperatie van zowat 30.000 suikerbietentelers (59% van de aandelen). Het afgelopen decennium werd er gediversifieerd richting bio-ethanol via de beursgenoteerde dochter Crop Energies, fruitbereidingen en -concentraten (nummer één in Europa) en specialiteiten (nummer één in Europa voor diepgevroren pizza). De specialiteiten lieten wel een omzetgroei te optekenen (omzet van 1,192 naar 1,262 miljard euro) en dragen meer bij tot de groepsomzet dan het suikersegment. Het goede nieuws is dat er een einde is gekomen aan de daling van de resultaten. Na zes maanden in het boekjaar 2020-2021 klimt de ebitda met ruim 28 procent (bedrijfskasstroom, van 214 naar 276 miljoen euro, waarvan 142 miljoen in het tweede kwartaal). De ebit maakt een sprong van 66 procent (bedrijfswinst, van 71 naar 118 miljoen euro) ondanks een negatieve bijdrage van 56 miljoen euro van het suikersegment. Dat verlies aan ebit in het suikersegment werd meer dan gecompenseerd door de specialiteiten (ebit van 87 naar 103 miljoen euro), maar ook door Crop Energies, waar de ebit steeg van 44 naar 51 miljoen euro ondanks een omzetdaling. De afdeling fruitbereidingen en -concentraten deed het minder goed. Ondanks een licht hogere omzet (van 596 naar 602 miljoen euro) zakte het bedrijfsresultaat van 36 naar 31 miljoen euro. Ondanks de covid-19-pandemie verwacht het management voor het boekjaar 2020-2021 nog altijd een hogere omzet dan het afgelopen boekjaar: tussen 6,9 en 7,2 miljard euro (was 6,7 miljard euro). De verwachtingen voor de ebit voor het suikersegment werden teruggeschroefd van -40 miljoen tot +60 miljoen euro naar -100 tot -50 miljoen euro. Er komt dus nog geen volledige turnaround. Daardoor blijft de verwachting voor de groepsebit tussen 300 en 400 miljoen euro (was 116 miljoen euro in het afgelopen boekjaar).ConclusieHet suikersegment komt in het lopende boekjaar nog niet uit de rode cijfers. Dat was de teleurstelling van het halfjaarrapport en verklaart de stevige koersdaling sinds de publicatie van de cijfers. Er is zo opnieuw het nodige koerspotentieel voor de komende jaren. Maar het zal met horten en stoten gaan. Omdat de koers opnieuw onder de boekwaarde (14,2 euro per aandeel) is gezakt, gaan we van een neutraal naar een positief advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,99 euroTicker: SZU GRISIN-code: DE0007297004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 3,06 miljard euroK/w 2019-'20: -Verwachte k/w 2020-'21: 73Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 1,5%