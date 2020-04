Het diagnosticabedrijf toont aan dat het met behulp van partners snel wil en kan inspelen op nieuwe noden, dankzij een sterk netwerk en de kwaliteiten van Idylla.

Het gebeurt wel vaker dat het diagnosticabedrijf Biocartis op de dag van een kwartaalupdate nog een tweede persbericht uitstuurt. Deze keer trok dat bericht de meeste aandacht. De Mechelaars kondigden de ontwikkeling aan van een SARS-CoV-2-test, het virus dat covid-19 veroorzaakt, op het Idylla-toestel. De ontwikkeling kan snel gebeuren omdat het kan voortbouwen op de eigen respiratoire (tegen influenza en RSV) paneltest die in 2017 al een goedkeuring kreeg van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. De test zal in samenwerking met meerdere partners worden ontwikkeld en kan dankzij versnelde goedkeuringsprocedures zowel in de Verenigde Staten als in Europa in de tweede jaarhelft op de markt komen. Biocartis zal de commercialisering in Europa verzorgen en bekijkt nog de aanpak in de Verenigde Staten. De test is perfect complementair met de enkele weken geleden aangekondigde SeptiCyte Rapid-test tegen sepsis, een levensbedreigende overreactie van het immuunsysteem op een infectie. Recente studies wijzen uit dat sepsis de meest voorkomende complicatie is bij covid-19-patiënten. De test werd door Immunexpress ontwikkeld op Idylla en kan in een uur tijd uitwijzen of een patiënt sepsis heeft. Via een bloedcultuur duurt dat een tot twee dagen. De test verkreeg onlangs de CE-markering. De FDA-goedkeuring wordt in het derde kwartaal verwacht. Biocartis wil met beide infectietesten de intensievezorgafdeling ontlasten, door snelle en accurate beslissingen toe te laten. De verkoop van de sepsistest gebeurt door Biocartis in Europa vanaf deze zomer en door partner Immunexpress na een goedkeuring in de Verenigde Staten. Biocartis verkocht in het eerste kwartaal 68 procent meer testcartridges dan in het eerste kwartaal van 2019. Het sterke groeicijfer is een combinatie van een sterke start in januari en februari en voorraadopbouw door de ziekenhuizen in maart. Het bedrijf waarschuwt voor een tragere groei de volgende kwartalen en schrapte het doel van een volumestijging in 2020 met 30 procent tot 228.000 testen. Al is het niet uitgesloten dat dat volume alsnog wordt gehaald, dankzij het verwachte extra volume van de covid-19- en de sepsistest vanaf de tweede jaarhelft. De plaatsing van nieuwe Idylla's loopt meer vertraging op door de beperkte toegang tot de ziekenhuizen. De jaarverwachting van 300 à 350 nieuwe Idylla's in 2020 werd geschrapt. De verwachte kaspositie eind 2020 van 110 miljoen euro (170 miljoen eind maart) werd bevestigd. ConclusieDe strategische focus blijft onverminderd op kanker, maar het bedrijf toont aan dat het met behulp van partners snel wil en kan inspelen op nieuwe noden, dankzij een sterk netwerk en de kwaliteiten van Idylla. Het belang van de snelle uitvoering van diagnostische testen wordt in deze crisis aangetoond en de erkenning ervan kan op middellange termijn de evolutie van Biocartis versnellen. Het aandeel steeg met 50 procent. We gaan de koers niet achterna hollen, maar blijven uitkijken om onze positie de komende maanden uit te breiden. We bevestigen het koopadvies (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 5,70 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 321,4 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -52%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -