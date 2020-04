Ook voor het Leuvense biotechbedrijf Oxurion is covid-19 een streep door de rekening. De verwachte opstart in het tweede kwartaal van de fase II-studie met THR-149, een plasmakallikreïneremmer (Pkal-remmer) ter behandeling van patiënten met diabetisch macula-oedeem (DME), is uitgesteld door de veiligheidsmaatregelen voor corona.

De voorbereidingen, zoals het selecteren van de centra die aan de studie zullen deelnemen en het screenen van patiënten, lopen we zoveel mogelijk door. Mogelijk kan daardoor een deel van de verloren tijd worden ingehaald zodra er groen licht is voor de studie. Het doseringsgedeelte van de studie zal binnen de twaalf maanden na opstart afgerond worden. Na de gefaalde fase IIa-combinatiestudie met anti-PLGF kandidaat-geneesmiddel THR-317 is THR-149 samen met de integrine-remmer THR-687 het belangrijkste overgebleven speerpunt in de klinische pijplijn van Oxurion. Vorige zomer presenteerden de Leuvenaars sterke veiligheids- en eerste werkingsdata in de fase I-studie met THR-149. Het middel bleek veilig en had een duurzaam positief effect, gemeten aan de hand van de evolutie van de best corrected visual acuity (BCVA), een parameter die de oogscherpte evalueert. De bedoeling is THR-149 te positioneren als een middel dat een alternatief kan bieden in de aanzienlijke groep van DME-patiënten die niet geholpen kunnen worden met een anti-VEGF-behandeling, de huidige standaardbehandeling bij deze patiënten. Pkal-remmers kunnen een alternatief behandelingspad bieden. Bovendien bleek vorig jaar dat de verst gevorderde Pkal-remmer, de molecule KVD001 van het Amerikaanse Kalvista, het primaire eindepunt van de fase II-studie niet behaalde. Daarmee is de hoop versterkt dat THR-149 een best-in-classmolecule kan worden in een aanzienlijke markt.Oxurion pakte begin 2020 uit met positieve fase I-studieresultaten van THR-687 bij patiënten met DME die eerder reageerden op een anti-VEGF-behandeling. Ook hier was er een combinatie van een goede veiligheid en een snelle en duurzame verbetering van de BCVA. Begin februari werden de voorlopige studieresultaten gepresenteerd op een congres in de Verenigde Staten. Hoewel verdere studies uiteraard nog moeten bevestigen lijkt Oxurion opnieuw een potentiële best-in-classmolecule beet te hebben, beter dan de enige bekende concurrerende molecule van Allegro. THR-687 heeft mogelijk een breder toepassingsgebied, zowel bij patiënten die nog niet werden behandeld met een anti-VEGF-middel als bij patiënten die hierop onvoldoende reageerden. Daarnaast bekijkt men een mogelijke toepassing in natte AMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie). Met THR-687 lopen de voorbereidingen voor het opstarten van een fase II-studie in het eerste kwartaal van 2021. Oxurion hoopt dit jaar een derde klinische molecule te kunnen aankondigen die inwerkt op droge AMD. Bij Oncurious is het deze zomer uitkijken naar een eerste preklinische proof of concept uit de ontwikkelingspijplijn van de volgende generatie in kankerimmunologie. De rekrutering in de fase I/IIa-sudie met de anti-PLGF-molecule TB-403 bij kinderen met hersenkanker (medulloblastoom) blijft langzaam doorlopen. Oxurion verbruikte vorig jaar 32,2 miljoen euro cash en beschikte eind december over 52,9 miljoen euro. Dat is voldoende tot in de tweede jaarhelft van 2021. ConclusieHet uitstel van de fase II-studie met THR-149 is uiteraard een tegenvaller voor Oxurion. Anderzijds komt daardoor een gedeelte van de kosten ook later. Het bedrijf beschikt over twee aantrekkelijke moleculen in potentieel grote en onderbediende markten. Het komt erop aan de waarde verder op te krikken dankzij de geplande fase II-studies en daarmee extra financiering of een partnerschap aan te trekken. Het aandeel blijft koopwaardig voor de risicobewuste biotechbelegger.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,53 euroTicker: THR BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 96,9 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -38%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: -