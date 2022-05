De markt houdt met de beurskapitalisatie van 8,3 miljard euro nog onvoldoende rekening met het potentieel van de groep.

De ambities van D'Ieteren Group voor de volgende jaren zijn niet min. Tegen 2025 moet de bedrijfswinst boven 1 miljard euro stijgen, goed voor een aangepaste winst voor belastingen van meer dan 950 miljoen euro. Dat houdt bijna een verdubbeling tegenover 2021. Dat lijkt veel, maar de groei rust op geloofwaardige fundamenten. In de periode 2018-2021 verdubbelde de aangepaste winst ook, vooral onder impuls van Belron, het goudhaantje van de groep. Ook de volgende jaren Belron de winst wellicht doen stijgen. Daarnaast heeft de groep haar cashberg aan het werk gezet. Ze kocht belangen in TVH Parts en PHE. De nieuwe aanwinsten zullen de volgende jaren bijdragen aan de winst. Bovendien is de kans groot dat de groep voor 2025 nog overnames doet. Er is nog een oorlogskas, terwijl het management verwacht dat de dochterbedrijven in de periode 2025-2025 de groep cumulatief ongeveer 2 miljard euro vrije cashflow zullen opleveren.Bij de update over het eerste kwartaal bevestigde het management de winstdoelstellingen voor dit jaar: een stijging van 25 procent ten opzichte van 2021. De beleggers reageerden bij de publicatie van de jaarcijfers in maart nog ontgoocheld op die vooruitzichten, omdat ze op nog iets meer hadden gerekend. Ze struikelden vooral over de mindere vooruitzichten bij Belron, waar de winststijging dit jaar beperkt zou blijven tot een kleine 10 procent. Stijgende kosten laten voorlopig geen margestijging bij Belron toe.Het jaar is goed gestart. Bij Belron steeg de omzet in het eerste kwartaal met 18,5 procent, dankzij een groeiend aantal herstellingen en stijgende prijzen. Wagens hebben almaar vaker 'slimme' voorruiten, die meer winst per herstelling opleveren. Dankzij die trend zullen de omzet en de winst van Belron nog jaren toenemen. Op de korte termijn werken de stijgende kosten tegen, maar tegen 2025 moet de winstmarge van Belron stijgen naar 25 procent, tegenover 21,5 procent in 2021. Samen met een omzetgroei van ongeveer 10 procent per jaar, moet Belron tegen 2025 ruim 850 miljoen euro aan vrije cashflow genereren, wat aanzienlijke dividenduitkeringen toelaat. Met een belang van 50,01 procent in Belron staat D'Ieteren Groep op de eerste rij.Ook de andere dochterondernemingen kwamen goed uit de startblokken. De Belgische automarkt lijdt, maar D'Ieteren kon de dalende verkoop in het eerste kwartaal compenseren met hogere verkoopprijzen, omdat het aandeel van premium- en elektrische auto's toeneemt. De omzet steeg met 6,7 procent, en het orderboek was met 94.000 bestellingen nog nooit zo dik. Tegen 2025 wil D'Ieteren Auto een jaarlijkse omzetgroei van minstens 10 procent realiseren bij een licht hogere marge. De jongste aanwinst, TVH Parts, boekte in het eerste kwartaal 24 procent meer omzet, dankzij stijgende prijzen en aantrekkende volumes. Moleskine probeert langzaam maar zeker een volwaardige pijler van de groep te worden. Dit jaar moet de omzet met 25 procent stijgen, bij een verdubbeling van de bedrijfswinst.ConclusieD'Ieteren Group schoot dit jaar goed uit de startblokken dankzij een aantrekkende omzet op alle fronten. Het management presenteerde eind vorige maand ook ambitieuze maar geloofwaardige ambities voor 2025. Over vier jaar moet de aangepaste winst voor belastingen minstens 950 miljoen euro bedragen. De markt houdt met de beurskapitalisatie van 8,3 miljard euro nog onvoldoende rekening met het potentieel van de groep, die vooral gedragen wordt door Belron en de winstbijdrage van de nieuwe en nog aan te kopen belangen. We behouden het koopadvies.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 148 euroTicker: DIE:BBISIN-code: BE0974259880Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,26 miljard euroK/w 2021: 20Verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: +64%Koersverschil sinds jaarbegin: -14,5%Dividendrendement: 1,4%