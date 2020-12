D'Ieteren is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2021. De waardering van dit kwaliteitsaandeel is aantrekkelijk.

Sinds enkele jaren zien beleggers D'Ieteren als een holding met drie participaties in de portefeuille. De belangrijkste poot is het belang van 54,85 procent in Belron, de wereldleider in de herstelling en vervangen van voertuigbeglazing, actief in 39 landen. In België opereert het bedrijf onder de merknaam Carglass. De tweede grote activiteit is D'Ieteren Auto, dat de merken van de Volkswagen-groep verdeelt op de Belgische markt. Tot slot controleert de holding 100 procent van Moleskine, een verdeler van kwaliteitsschriftjes en reisbenodigdheden. Moleskine is de jongste aanwinst van D'Ieteren, maar veel plezier heeft het bedrijf nog niet beleefd aan de investering van 500 miljoen euro in 2016. Beleggers kijken argwanend naar de manie...

Sinds enkele jaren zien beleggers D'Ieteren als een holding met drie participaties in de portefeuille. De belangrijkste poot is het belang van 54,85 procent in Belron, de wereldleider in de herstelling en vervangen van voertuigbeglazing, actief in 39 landen. In België opereert het bedrijf onder de merknaam Carglass. De tweede grote activiteit is D'Ieteren Auto, dat de merken van de Volkswagen-groep verdeelt op de Belgische markt. Tot slot controleert de holding 100 procent van Moleskine, een verdeler van kwaliteitsschriftjes en reisbenodigdheden. Moleskine is de jongste aanwinst van D'Ieteren, maar veel plezier heeft het bedrijf nog niet beleefd aan de investering van 500 miljoen euro in 2016. Beleggers kijken argwanend naar de manier waarop D'Ieteren de 1,4 miljard euro aan beschikbare cash zal investeren in de uitbreiding van de portefeuille.D'Ieteren kon niet ontsnappen aan de coronacrisis. De ineenstorting van de autoverkoop trof D'Ieteren Auto zwaar, terwijl Belron heel wat herstellingsplaatsen tijdelijk moest sluiten. Ook het aantal gereden kilometers, en dus ook de kans op glasschade, daalde gevoelig tijdens de wereldwijde lockdowns. De verkoop van Moleskine werd getorpedeerd door gesloten winkels. Toch wist D'Ieteren de schade op de resultaten te beperken. Het aangepaste nettoresultaat daalde wel met 41 procent, maar beleggers hadden erger verwacht. Vooral Belron wist het eerste halfjaar te redden. De omzet daalde met 12 procent, maar de winst gaf slechts 9 procent toe. Belron heeft de jongste jaren hard gewerkt om efficiënter te functioneren. Tegelijk drijft het bedrijf de inkomsten per herstelling op omdat steeds meer voertuigruiten zijn uitgerust met sensoren. Die elektronica moet na elke herstelling opnieuw op punt worden gezet, wat Belron geen windeieren legt. Het management noemde de resultaten van Belron in de eerste helft van 2020 fantastisch. Vanaf juni kon Belron de lagere kostenbasis toepassen op een heropleving van het aantal herstellingen, wat een winsthefboom op de resultaten zette. D'Ieteren verwacht over 2020 een aangepast nettoresultaat dat in de buurt zal liggen van het niveau van 2019, tenzij covid-19 nog roet in het eten gooit. Dat D'Ieteren in november toch al jaarverwachtingen meegaf, illustreerde het vertrouwen van het management in de winstmachine die Belron opnieuw is geworden.Volgend jaar mag worden gerekend op een stijging van de winst met gemakkelijk 20 procent. Vooral Belron zal het mooie weer maken dankzij de combinatie van een aantrekkende verkoop en lucratieve winstmarges. D'Ieteren Auto moet kunnen profiteren van een herstel van de Belgische automarkt, eventueel ondersteund door een licht hoger marktaandeel. Moleskine blijft het vijfde wiel aan de wagen, zonder noemenswaardige winstbijdrage. Het is afwachten of de holding de cashreserves aan het werk zal zetten, maar ook volgend jaar zal daar geen haast bij zijn.De waardering van dit kwaliteitsaandeel is aantrekkelijk. Als covid-19 een enigszins normale bedrijfsactiviteit toelaat volgend jaar, dan betalen beleggers ongeveer 11 keer de winst van 2021. De ondernemingswaarde is minder dan 6 keer de bedrijfscashflow. Dat is weinig, zeker gegeven het winstpotentieel van Belron. De markt kleeft nog altijd een te hoge holdingkorting en herbeleggingsrisico op D'Ieteren, terwijl de winstgevendheid van vooral Belron nog wordt onderschat. Het aandeel is daarom volgend jaar toe aan een herwaardering. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 66,5 euroTicker: DIE:BBISIN-code: BE0974259880Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,36 miljard euroK/w 2020: 18Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 1,7%