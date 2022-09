Op de langere termijn kunnen beleggers rekenen op gunstige perspectieven.

Zowel in de resultaten van de eerste jaarhelft, als in de vooruitzichten voor de rest van het jaar valt niet te lezen dat de economie op een vertraging of een recessie afstevent. D'Ieteren Group verhoogt zelfs de verwachtingen voor dit jaar. De vergelijkbare aangepaste groepswinst moet met 35 procent stijgen, in plaats van met 25 procent. Omdat ook het pas overgenomen PHE, een verdeler van voertuigonderdelen, sinds augustus bijdraagt aan het groepsresultaat, zal de winst met 40 procent toenemen."We hebben wat voorsprong genomen op onze ambities op middellange termijn", zegt CEO Francis Deprez. Mag D'Ieteren Group dan een recessiebestendig aandeel genoemd worden? "We blijven in zekere mate cyclisch, ook al vlakt het samenspel van onze divisies de cycliciteit wat uit", zegt hij. De omzet en marges worden beschermd door de leiderschapspositie die het bedrijf op diverse deelmarkten heeft, met een stijgend marktaandeel als bewijs. Met die marktmacht kan het bedrijf de stijgende kosten relatief vlot doorrekenen aan de klant. Beleggers maakten zich de voorbije maanden zorgen over de marges bij dochter Belron, gegeven de forse stijging van de glasprijzen en de loonkosten, maar Belron behield een geruststellende winstmarge van 18 procent. Het rekent de hogere kosten door, maar met vertraging. "Dat zal een positief effect hebben in de tweede jaarhelft", zegt Deprez.Ook de aard van de activiteiten van de groep legt een bodem onder de resultaten. Belron, TVH Parts en PHE opereren in vervangingsmarkten, die minder afhankelijk zijn van de nieuwe verkoop van voertuigen. Daarnaast vormen vooral bedrijven, en niet de particuliere consument, de hoofdmoot van het klantenbestand. "Bedrijven zullen niet zo gemakkelijk hun bestellingen stopzetten en verteren vlotter een prijsverhoging. Maar we zijn niet blind voor wat er gebeurt. We staan pas aan het begin van een inflatiehoofdstuk en de consument wordt getroffen. Dat kan ook voor ons gevolgen hebben. De hogere energiekosten kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder kilometers gereden worden, met minder glasschade als gevolg", zegt Deprez. De resultaten van de eerste helft van het jaar mochten gezien worden. De omzet steeg met 30 procent en de aangepaste bedrijfswinst met 37 procent. De resultaten van Belron, de hofleverancier van de groepswinst, hielden beter dan verwacht stand, ondanks de moeilijkere marktomgeving en een stijging van de kosten gerelateerd aan het transformatieprogramma. D'Ieteren Auto zorgde voor de opmerkelijkste prestatie door bij een stabiele omzet de aangepaste winst met 19,5 procent op te krikken. Het marktaandeel en de verkochte volumes stonden onder druk, maar de marge kreeg een boost omdat D'Ieteren Auto vooral premiumauto's sleet. Het orderboek blijft sterk.Ook de jongste telgen in de portefeuille, TVH Parts en PHE, presteren naar behoren en lijken geslaagde overnames te worden. Het risico dat het management de royale cashflows van de groep verkeerd investeert, is daarom gevoelig afgenomen. De nettokaspositie van ongeveer 700 miljoen euro laat een uitbreiding van het imperium toe.ConclusieD'Ieteren Groep trekt in moeilijke marktomstandigheden de winstvooruitzichten op. Zowat alle dochterbedrijven leverden in de eerste jaarhelft puike resultaten af. Op de korte termijn is het bedrijf behoorlijk recessiebestendig, en op de langere termijn kunnen beleggers rekenen op gunstige perspectieven. De waardering is met een koers die 16 keer de aangepaste winst bedraagt zeker niet overdreven. We behouden het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 158,30 euroTicker: DIE:BBISIN-code: BE0974259880Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,72 miljard euroK/w 2021: 20Verwachte k/w 2022: 16Koersverschil 12 maanden: +19%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: 1,4%