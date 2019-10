UCB kondigde op 10 oktober een overnamebod aan op het Amerikaanse Ra Pharmaceuticals. Dat bedrijf werd in 2008 opgericht en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen voor zeldzame auto-immuunziekten.

Het belangrijkste product in ontwikkeling is zilucoplan, een C5-peptidenremmer (C5 is een eiwit met een sleutelrol in inflammatieprocessen). Voor zilucoplan begon in oktober een fase III-studie in de chronische spierziekte Myasthenia Gravis (verwachte resultaten in de eerste jaarhelft van 2021) en zullen fase II-studies opstarten in twee andere zeldzame spierziekten (IMNM en ALS).

