De dramatische daling van de klassieke postvolumes in maart plaatst een vraagteken achter de verwachtingen voor dit jaar.

De resultaten van bpost over het eerste kwartaal voldeden aan de verwachtingen, maar de versnelde daling van het klassieke postvolume vergalde de pret voor beleggers. De daling versnelde tot 9,2 procent in plaats van de verwachte 7 procent. Dat is meer dan een belangrijk detail, omdat het klassieke postverkeer nog altijd de belangrijkste winstmotor en kaskoe van het bedrijf is. De divisie mail en retail zorgde in het eerste kwartaal voor 92,6 miljoen euro bedrijfswinst op een groepstotaal van 95,8 miljoen euro. De daling van het briefverkeer zorgde voor een aderlating van 13,2 procent of 13,2 miljoen euro voor de bedrijfswinst, ondanks een gemiddelde prijsstijging van 4,4 procent. Mocht het postvolume dit jaar 10 procent dalen in plaats van 7 procent, da...