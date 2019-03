De ambitie van Biocartis blijft groot

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis pakte uit met jaarcijfers die beantwoorden aan de verwachtingen. Het aantal nieuw geplaatste Idylla's nam met 326 toe tot 973 toestellen. Dat was beduidend beter dan verwacht (250 à 275 toestellen). Het volume verkochte cartridges klom met 87 procent, van 71.000 tot 133.000, binnen de herziene vork van 130.000 à 135.000. De omzet uit de cartridges klom met 76 procent tot 14,7 miljoen euro. De omzet per cartridge daalde licht, van 117 naar 110 euro, als gevolg van de commerciële opstart in de Verenigde Staten. De omzet uit Idylla-systemen daalde met 9 procent tot 4,2 miljoen euro, omdat meer toestellen werden gehuurd (inkomsten van 1,2 naar 1,8 miljoen euro) in plaats van gekocht (van 3,4 naar 2,4 miljoen euro).

