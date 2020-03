De grootste bierbrouwer ter wereld heeft al betere tijden gekend.

Het opstappen van CFO Felipe Dutra enkele weken voor de jaarresultaten en het zwaar achterblijven van de beurskoers op de algemene beursstijging wezen erop dat de verwachtingen beter niet te hoog lagen. Vorig jaar leverde wel een dubbel lichtpunt op dat zorgt voor schuldafbouw. De Australische dochter Carlton & United Breweries is verkocht aan het Japanse Asahi Group Holdings tegen een zeer hoge waardering (bijna 15 keer de bedrijfskasstroom of ebitda). Ze bracht 11,3 miljard dollar op. Een minderheidsbelang van de Aziatische activiteiten Budweiser Brewing Company APAC is naar de beurs van Hongkong gebracht voor 5,8 miljard dollar. Daardoor was de netto financiële schuld eind 2019 gedaald van 104,2 miljard dollar eind 2018 naar 95,5 miljard dollar. De bedrijfsleiding laat het brutodividend onveranderd op 1,80 euro per aandeel (slotdividend 1 euro). Tot daar het positieve nieuws. De resultaten bleven ver onder de gemiddelde analistenverwachting. De organische (zonder overnames of desinvesteringen) volumegroei liet een stijging van 1,6 procent zien in het vierde kwartaal, wat zorgt voor een toename met 1,1 procent voor het volledige jaar 2019. Dat vertaalde zich in een organische omzettoename van 2,5 procent in het vierde kwartaal (analistenconsensus +2,6%) en 4,3 procent voor boekjaar 2019 tot 52,33 miljard dollar. De volumes blijven op organische basis achteruitgegaan in Noord-Amerika (-2,4% vorig jaar) en ook in Azië was het geen te best jaar (-2,9%). De ironie van het lot wil dat Mexico het met het merk Coronahet in het vierde kwartaal en het volledige jaar wel heel goed heeft gedaan. AB InBev blijft de groep van uitzonderlijke winstmarges in de biersector. Maar vorig jaar diende verloor het toch wat van zijn pluimen. De kosten namen sterker toe dan de volumes en de omzet. Dat vertaalt zich in een lagere genormaliseerde ebitda (bedrijfskasstroom) in het vierde kwartaal: 5,34 miljard dollar of organisch bekeken een achteruitgang met -5,5 procent (gemiddelde analistenverwachting -1,9 %). De genormaliseerde ebitda-marge (bedrijfskasstroom ten opzichte van de omzet) liet in het vierde kwartaal - traditioneel het kwartaal met de hoogste marge - een daling met 336 basispunten (3,36%) zien ten opzichte van dezelfde drie maanden van 2018, tot 40,1 procent (was 43,6%). Voor het hele boekjaar bleef de margedaling beperkt tot -65 basispunten (van 41,0 naar 40,3%). De biergigant zag de recurrente (zonder eenmalige elementen) winst per aandeel in het vierde kwartaal wel stijgen tot 4,08 dollar per aandeel (was 3,16 dollar), ondanks een terugval in het laatste kwartaal (van 0,71 naar 0,48 dollar per aandeel). De 'onderliggende' winst per aandeel bedroeg in 2019 3,63 dollar per aandeel (was 4,10 dollar). AB InBev heeft een indekkingsprogramma tegen koersschommelingen en dat leidt regelmatig tot grote variaties. Analisten en beleggers verslikten zich echter toen AB InBev aankondigde dat covid-19 in de eerste twee maanden tot een omzetverlies van 285 miljoen euro en een ebitda-daling van 170 miljoen dollar in China heeft geleid. ConclusieHet AB InBev-aandeel ging niet voor het eerst onderuit na de cijfers. Maar deze keer was het toch wel extreem en niet geholpen door de algemene coronahysterie op de financiële markten. We kunnen de schuldenafbouw wel appreciëren. Tegen 14 keer de verwachte winst 2020 is het aandeel zelfs niet meer duurder gewaardeerd dan het gemiddelde voor de Bel-20-index en dat is zeker een decennium geleden. Tegen ook 10,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) ligt de waardering 25 tot 30 procent onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar, terwijl de winstmarges daar nog een stuk boven liggen. Dat lijkt ons overdreven. Zodra de markten tot rust gekomen, komt het aandeel ook weer in aanmerking voor de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 51,07 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 102,9 miljard euroK/w 2019: 13,5Verwachte k/w 2020: 14Koersverschil 12 maanden: -28%Koersverschil sinds jaarbegin: -30%Dividendrendement: 3,5%