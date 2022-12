Met een beleggingshorizon van een jaar hebben de specialisten van Beleggers Belangen de volgende vijf aandelen geselecteerd, waarvoor zij voor volgend jaar speciaal hoge verwachtingen hebben. Op alle vijf hanteren ze een koopadvies. Ze mikken dus op een prestatie die beduidend boven het marktgemiddelde in 2023 ligt.

1. Aegon: nieuwe groeiplannen

Inkomensbeleggers krijgen door de oplopende rente meer keuze, maar grote verzekeraars zijn door de hoge dividenden nog altijd aantrekkelijke beleggingen. Aegon zal in 2023 kapitaal vrijspelen dankzij de combinatie van de Nederlandse activiteiten met ASR. Bij de bekendmaking van die transactie is de dividenddoelstelling voor dat jaar verhoogd van 25 naar circa 30 eurocent. Behalve met een dividendrendement van 6,4 procent worden de beleggers in het nieuwe jaar mogelijk ook beloond met een aantrekkelijk koersrendement.

Verschillende zaken kunnen het aandeel een impuls geven. In de eerste plaats is er in het tweede kwartaal de beleggersdag. De onderneming ontvouwt dan nieuwe groeiplannen, en biedt mogelijk ook een inkijk in de vooruitzichten voor kapitaalgeneratie. Daar komt bij dat Aegon na het afstoten van de Nederlandse activiteiten sterk leunt op de Amerikaanse markt, waar er de afgelopen jaren een consolidatieslag was. Overnamefantasie kan eraan bijdragen dat de waardering van het aandeel in de loop van het jaar iets oploopt.De chipmarkt zit in de mindere periode van de cyclus. Maar op de lange termijn ziet het ernaar uit dat de vraag naar chips flink zal blijven stijgen. Voor bijvoorbeeld autonome (elektrische) auto's, kunstmatige intelligentie en duurzame energie zijn heel wat chips nodig. Die ontwikkelingen zullen niet stoppen vanwege een recessie. Dat is gunstig voor de makers van de machines waarmee die chips gefabriceerd worden, zoals ASMI.ASMI staat sterk in zijn niche. Het orderboek zit al een tijd vol. Aan het einde van het derde kwartaal kon ASMI met de orders ongeveer 2,5 kwartalen bezig zijn. Dat betekent dat er in de eerste helft van 2023 behoorlijk wat te doen is, ook al komt er geen enkele nieuwe order bij. Er is natuurlijk een kans dat klanten orders annuleren, maar veel van deze machines worden niet besteld met het oog op het komende kwartaal of jaar, maar vanwege de genoemde langetermijntrends.De koers van Nedap heeft de afgelopen maanden weinig gedaan. Het technologiebedrijf kampt met margedruk door schaarste aan componenten en de aanleg van voorraden. Ook heeft het veel geïnvesteerd in de eigen organisatie, onder meer in het personeelsbestand, wat in eerste instantie druk zet op de winstgevendheid. Wel blijft de vraag naar de oplossingen van het bedrijf uit Groenlo op een hoog niveau. Voor volgend jaar valt veel te verwachten van de afdeling Retail, die het afgelopen jaar klanten als Hugo Boss en Puma wist binnen te halen voor het softwarematige voorraadbeheersysteem.Sowieso haalt Nedap steeds meer omzet uit software-abonnementen, wat zeer gunstig zal uitpakken voor de winstgevendheid. Ook bij andere afdelingen, zoals Healthcare en Livestock Management, liggen grote groeimogelijkheden. De winstgroei kan haperen door externe factoren, maar op termijn liggen flink hogere winsten in het verschiet en daarmee ook zeer aantrekkelijke dividenden.Net als de hele Europese vastgoedsector is ook het kantorenfonds Nieuwe Steen Investments (NSI) het afgelopen jaar hard afgestraft op de beurs. De markt vreest forse waardedalingen door de stijgende rente. Wij denken dat de beleggers veel te pessimistisch zijn. NSI richt zich op Amsterdam en de andere grote steden, waar een tekort aan hoogwaardige kantoren is. Daardoor stijgen de huren op goede locaties, aangewakkerd door de hoge inflatie. Dat zal tegenwicht bieden aan de oplopende aanvangsrendementen en de hogere rentelasten.Met een lage schuldratio van 27,7 procent is de financiering van de drie grote ontwikkelingsprojecten geen probleem. Die zullen vanaf 2025 bijdragen aan de winst. Tot die tijd gaan we ervan uit dat het dividend gelijk blijft op 2,16 euro per aandeel. Dat levert een riant dividendrendement van 9,2 procent op, terwijl ook het disagio van 50 procent wijst op een stevige onderwaardering van het aandeel. Rust op het rentefront zal de koers goed doen. NSI blijft een sectorfavoriet voor 2023. De stijgende rente geeft de Nederlandse grootbanken wat lucht. De ondernemingen kunnen in 2023 waarschijnlijk profiteren van duidelijk stijgende netto rente-inkomsten. Daar staat tegenover dat de verliezen op leningenportefeuilles oplopen tijdens een recessie, die zich wellicht komend jaar al aandient. Daarom gaat de voorkeur in deze sector uit naar Van Lanschot Kempen, dat zijn kredietportefeuille de afgelopen jaren sterk heeft afgebouwd. Inmiddels is ruim 70 procent van de baten afkomstig uit commissie-inkomsten in plaats van uit netto rente-inkomsten.Een ander voordeel van Van Lanschot Kempen is zijn strategie om de activiteiten uit te bouwen via middelgrote overnames. In het verleden vormde die aanpak een belangrijk fundament onder een gemiddelde groei van het beheerd vermogen van 10 procent. Behalve op een relatief aantrekkelijke groei mogen de beleggers ook rekenen op een stevig dividend. Met een geschatte uitkering van 1,50 euro per aandeel over 2022 komt het dividendrendement uit op 6,6 procent.Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.