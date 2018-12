De groei zit op schema bij Biocartis

Het Belgische diagnosticabedrijf Biocartis kan tevreden terugblikken op het derde kwartaal. Het aantal geplaatste Idylla-toestellen, het uiterst performante minilabo van Biocartis, blijft sterk groeien. In het derde kwartaal was er een sterke toename in de Verenigde Staten, waardoor het bedrijf de jaarverwachting heeft opgetrokken tot een toename met 300 toestellen, tot 950 geïnstalleerde Idylla's. Na een beter dan verwachte eerste jaarhelft (149 installaties) is de verwachting voor eind 2018 al opgetrokken van 900 à 925 tot 925 geplaatste Idylla's (275 installaties).

