Beleggers stuurden het aandeel fors hoger na de aankondiging van de derdekwartaalcijfers. Maar dat is een opluchtingsrally na een dramatische periode.

De markt reageerde opgetogen op de derdekwartaalcijfers van Ontex. Maar alle leed voor de aandeelhouders is niet noodzakelijk geleden. De grootste malaise is mogelijk wel achter de rug. De bodem kwam er na het teleurstellende eerste kwartaal en de voorstelling van het plan Transform to Grow (T2G), waar weinigen van onder de indruk waren. De terugkeer van Ontex naar de beurs had kortstondig kunnen zijn als de groep op het overnamebod van de Franse private-equityspeler PAI Partners was ingegaan, maar het werd door de raad van bestuur verworpen, zeker nadat de tweede biedprijs lager bleek te liggen dan de 27,5 euro per aandeel die aanvankelijk was geboden.

...