Bij het losbarsten van de coronacrisis brak paniek uit bij de aandeelhouders van Balta Group, dat de voorbije jaren al een stevige druk op de marges voelde en een hoge schuldenlast torste. Maar het management greep meteen in en zette het beheer van de kaspositie centraal.

Het leverde zowel operationeel als financieel goed werk. Het dreef de liquiditeitspositie op door een doorlopende kredietfaciliteit van 72,7 miljoen euro in Europa en de Verenigde Staten op te nemen. Het ruilde ook ruim 99 procent van de bezitters Senior Secured Notes 7,75 procent 2022 voor nieuwe Notes ter waarde van 234,9 miljoen euro met vervaldatum december 2024.

...

Het leverde zowel operationeel als financieel goed werk. Het dreef de liquiditeitspositie op door een doorlopende kredietfaciliteit van 72,7 miljoen euro in Europa en de Verenigde Staten op te nemen. Het ruilde ook ruim 99 procent van de bezitters Senior Secured Notes 7,75 procent 2022 voor nieuwe Notes ter waarde van 234,9 miljoen euro met vervaldatum december 2024. Aan het eind boekjaar 2019 bedroeg de netto financiële schuld 4,0 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Midden 2020 was de schuldgraad opgelopen tot 5,9 keer, zonder de impact van IFRS-16 (leasingovereenkomsten). Het goede nieuws aan het einde van het eerste kwartaal is dat de schuldgraad weer is gedaald tot 4,0 keer de ebitda (4,2 keer eind 2020), dankzij een verrassend sterke positieve kasstroom van 24 miljoen euro in januari-maart. De omzet ging achteruit, maar door gunstige grondstoffenprijzen en de verdere uitvoering van het verbeteringsprogramma NEXT, met onder meer lagere vaste kosten, verbeterde de winstgevendheid. NEXT was even onderbroken door de pandemie, maar is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 hervat. Bij Balta valt keer op keer de zeer grote discrepantie in de prestaties van de divisies op. De afdeling Rugs (karpetten) wist dit kwartaal naar haar hand te zetten. Ze kende als enige een omzetstijging: van 49,2 naar 59,9 miljoen euro (+21,9%). De afdeling Residential, in het laatste kwartaal van 2020 nog de uitblinker, zag de omzet met 8,1 procent dalen tot 43,2 miljoen euro (van 47,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020). De afdeling Commercial kende nog maar eens een zwak kwartaal. De omzet ging 19,5 procent lager: van 56,8 naar 45,7 miljoen euro. Op groepsniveau betekent dat voor het eerste kwartaal een omzetdaling van 4,5 procent: van 159,7 naar 152,6 miljoen euro. Het meest opbeurend was de sterk verhoogde winstgevendheid in het eerste kwartaal. Ondanks de omzetdaling kwam de gecorrigeerde ebitda 24,0 procent hoger uit (van 17,1 naar 21,2 miljoen euro). Vooral bij Rugs was er een spectaculair herstel: van 4,3 naar 11,2 miljoen euro (+160,5%). Bij Residential was er een daling van 7,3 procent: van 4,1 naar 3,8 miljoen euro. Ook bij Commercial ging de ebitda achteruit (-21,1%, van 8,2 naar 6,4 miljoen euro). De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) op groepsniveau maakt een sprong van 10,7 naar 13,9 procent op jaarbasis. Het boekjaar 2020 leverde een ebitda-marge van 12,1 procent, ondanks 16,3 procent omzetafname een stijging met 100 basispunten (1,0%) tegenover de 11,1 procent van het boekjaar 2019. Balta Group wijst op de sterk stijgende materiaal- en transportkosten. Desnoods zal het net als de afgelopen maanden bijkomende prijsstijgingen doorvoeren.ConclusieDe bedrijfsleiding wist zich te bewijzen tijdens de coronacrisis. Na het crisismanagement is de volgende uitdaging het herstel van de omzet en een verdere afbouw van de schuldenlast. Ondanks de hoge schuldgraad (4 keer bedrijfkasstroom) is de hemel is voldoende opgeklaard om het aandeel een tweede kans in de voorbeeldportefeuille te geven wegens de nog zeer lage waardering (0,15 keer de omzet, 0,4 keer de boekwaarde en iets meer dan 4 keer de verhouding ondernemingswaarde tegenover bedrijfskasstroom). Wel hoger risico. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,59 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 93,1 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 9Koersverschil 12 maanden: +131%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: -