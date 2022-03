Het bedrijf moet zich aanpassen aan de nieuwe regels van de Chinese overheid, wat leidt tot twijfels bij investeerders.

De voorbije twaalf tot achttien maanden zijn bijzonder woelig verlopen voor het e-commercebedrijf Alibaba.Het begon eind 2020 toen de beursgang van de fintechdochter Ant Group (33% Alibaba) werd getorpedeerd. De notering op de beurs van Sjanghai moest de grootste beursintroductie ooit worden met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar. Alibaba is het levenswerk van Jack Ma. Ook al is hij sinds 2019 geen CEO meer, hij blijft dé figuur van de Chinese techgigant. Ma uitte stevige kritiek op de toezichthouders en dat was niet naar de zin van de autoriteiten, inclusief de Chinese president Xi Jinping. Net voor de beursgang kondigden de Chinese autoriteiten nieuwe regels voor fintechbedrijven aan. Daarmee werden de groeiperspectieven gekelderd en de beursgang afgeblazen. Dat was het startschot voor een salvo aan onderzoeken, boetes en nieuwe reglementeringen voor Chinese (tech)giganten. Tel daar discussies over de schrapping van de notering op de beurs van New York bij, en je krijgt een vrije val van de beurskoers. Een van de succesvolste groeiverhalen uit Azië zag de koers steeds verder afglijden na tegenvallende cijfers voor het derde kwartaal van het boekjaar 2021-2022 (afsluitdatum 31/3). De Chinese internetreus zag de omzet toenemen met slechts 9,7 procent tot 242,58 miljard yuan of omgerekend 38,37 miljard dollar. Dat cijfer lag niet alleen onder de gemiddelde analistenverwachting van 244,91 miljard yuan. Het is het laagste groeicijfer op kwartaalbasis sinds de beursgang in 2014. Analisten en beleggers zijn gewoon aan groeivoeten van minstens 20 procent. Eind december had Alibaba 1,28 miljard actieve mobiele gebruikers op de marktplaats. Maar de omzet uit klantenbeheer daalde voor de eerste keer (-1%) en die activiteit staat nog altijd voor 41 procent van de groepsomzet. Gelukkig is er nog steeds de groeipool clouddiensten, met een omzetgroei van 20 procent tot 19,54 miljard yuan. Maar ook die divisie kwam serieus onder de gemiddelde analistenverwachting van 21,01 miljard yuan uit. Alibaba is de marktleider op de Chinese cloudmarkt. Ontgoochelend is de daling van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 25 procent tot 51,36 miljard yuan. Dat ligt nog boven de analsitenverwachting van 50,73 miljard yuan. Het betekent wel een duik in de ebitda-marge van 31 naar 21 procent. De winst kwam uit op 44,62 miljard yuan of een terugval met 25 procent op jaarbasis.Alibaba groeide het afgelopen decennium uit tot hét verkoopplatform van China. Maar door de heisa en de onzekerheid ging 500 miljard dollar aan beurswaarde verloren. Er is een forse knik gekomen in het indrukwekkende groeiparcours van Alibaba. ConclusieHet bedrijf moet zich aanpassen aan de nieuwe regels van de Chinese overheid, wat leidt tot twijfels bij internationale investeerders, ook over de notering op Wall Street. Die negatievere elementen deden de koers onderuitgaan om een spectaculair herstel te kennen op 16 maart. Maar ook tegen die koers spreken we over een erg lage waardering tegen een verwachte koers-winstverhouding van 13 en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van 8,5. Beide waarden bedroegen vorig jaar het dubbele. Daarom hebben we de positie in de voorbeeldportefeuille opgetrokken. Op termijn zien we ruimte voor een koersherstel (koopwaardig, rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 108,30 dollarTicker: BABA USISIN-code: US01609W1027Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 291 miljard dollarK/w 2021: 18Verwachte k/w 2022: 13Koersverschil 12 maanden: -53%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: -