Dankzij de aantrekkende vraag naar hernieuwbare energie en de centrale ligging van haar hoogspanningsnetwerken heeft Elia Groep het investeringsprogramma en dus ook de winstvooruitzichten gevoelig kunnen verhogen.

De beurskoers van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Group beweegt al bijna een jaar zijdelings. Dat kon worden verwacht, omdat de uitstekende operationele gang van zaken botst op een vrij hoge waardering en de recente stijging van de langetermijnrente. Bij een koers-winstverhouding van bijna 30 en een dividendrendement van 1,3 procent zit het grootste deel van de gunstige toekomstverwachtingen al in de koers verrekend, ondanks het lage risicoprofiel van de resultaten. Wellicht vraagt het nog een poosje om de hoge waardering te verteren, vooraleer een aantrekkende winst de koers opnieuw hoger kan stuwen.

...

De beurskoers van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Group beweegt al bijna een jaar zijdelings. Dat kon worden verwacht, omdat de uitstekende operationele gang van zaken botst op een vrij hoge waardering en de recente stijging van de langetermijnrente. Bij een koers-winstverhouding van bijna 30 en een dividendrendement van 1,3 procent zit het grootste deel van de gunstige toekomstverwachtingen al in de koers verrekend, ondanks het lage risicoprofiel van de resultaten. Wellicht vraagt het nog een poosje om de hoge waardering te verteren, vooraleer een aantrekkende winst de koers opnieuw hoger kan stuwen.Een verdere stijging van de winst zit vrij gebeiteld. Als natuurlijke monopolist wordt de winstgevendheid van het bedrijf bepaald door het regelgevend kader en de omvang van de investeringen. Een basisregel daarbij is dat hoe meer Elia Group mag investeren in het hoogspanningsnetwerk in België en via zijn dochterbedrijf 50Hertz in Duitsland, hoe meer winst het bedrijf maakt. In de periode 2023-2027 zal Elia Group naar verwachting 15,9 miljard euro investeren, tegenover een eerder prognose van 11 miljard euro. De activabasis zal de volgende vijf jaar met 15 procent per jaar stijgen, om in tien jaar zowat de verdubbelen. Dat impliceert dat ook de gereguleerde winst de komende tien jaar ongeveer kan verdubbelen.Wel neemt de kans op een nieuwe kapitaalverhoging toe richting 2024, zodat de balans de investeringen kan dragen. Ook kapitaalverhogingen om overnames te financieren, horen de volgende jaren bij de mogelijkheden. Elia Group is goed geplaatst om munt te slaan uit de elektrificatie van de economie die de vraag naar elektriciteit doet stijgen. De oorlog in de Oekraïne en de strijd tegen de klimaatverandering doen Europa nog sneller grijpen naar hernieuwbare energie, die onder meer op de Noord- en Oostzee kan gewonnen worden. Maar het vraagt grote investeringen in de hoogspanningsnetwerken om die windenergie tot bij de verbruiker te krijgen.Een lager gereguleerd rendement op de activabasis in Duitsland voor de periode 2024-2027 zal in 2024 een tijdelijke tik verkopen aan de winstontwikkeling. Ook in België wordt nog onderhandeld over de tariefperiode 2024-2027, wat wellicht zal uitmonden in een licht lager rendement op het ingezette vermogen. Het management probeert die bakens nog te verzetten door de regulator erop te wijzen dat de langetermijnrente gestegen is. Als aandeelhouders voldoende vergoed willen blijven voor het risico, zou het gereguleerde rendement in samenhang met de langetermijnrente moeten evolueren. De gestegen rente blies vorig jaar in het nadeel van de koers, omdat beleggers een alternatief vinden in risicoarme overheidsobligaties.De operationele resultaten zijn naar wens. Eind november kon Elia nog een bescheiden verhoging van de winstverwachtingen voor 2022 aankondigen. Het rendement op eigen vermogen zou landen tussen 7,1 en 7,5 procent, in plaats van 6,25 à 7,25 procent. Die hogere winstverwachting is ook te danken aan een fraaie bijdrage van de verbinding met het Verenigd Koninkrijk die profiteert van de volatiele elektriciteitsmarkten.ConclusieDankzij de aantrekkende vraag naar hernieuwbare energie en de centrale ligging van haar hoogspanningsnetwerken heeft Elia Groep het investeringsprogramma en dus ook de winstvooruitzichten gevoelig kunnen verhogen. Maar de relatief hoge waardering maakt dat deze gunstige vooruitzichten grotendeels in de koers verrekend zijn. Ook de stijging van de langetermijnrente werkte vorig jaar de koers tegen, maar deze tegenwind lijkt af te nemen. We behouden het houden-advies. Advies: houdenRisico: laagRating: 2AKoers: 134,8Ticker: ELI:BBISIN-code: BE0003822393Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,9 miljard euroK/w 2022: 28Verwachte k/w 2023: 25Koersverschil 12 maanden: +20%Koersverschil dit jaar: +1%Dividendrendement: 1,3%