De online-aankoop van kleding, de belangrijkste categorie voor de Chinese internetreus, ging stevig achteruit.

Vorig jaar zwaaide oprichter Jack Ma af als CEO van het grootste e-commercebedrijf van China. Toen werd ook het plan uitgevoerd om een notering op de beurs van Hongkong te hebben. Dit jaar staat in het teken van de coronacrisis en de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. In Amerikaanse politieke kringen blijft het idee leven om Chinese techgiganten zoals Alibaba uit Wall Street te bannen. Met een beurswaarde van bijna 600 miljard dollar is Alibaba de grootste Chinese onderneming op de beurs van New York en dus een van de meest geviseerde. De notering in Hongkong is geen overbodige luxe. Particuliere investeerders liepen storm voor de aandelen die tegen 176 Hongkongse dollar werden aangeboden. Het was voor Hongkong de belangrijkste beursgang van het decennium met een tegenwaarde van ruim 11 miljard dollar. De beursgang gaf ook de nieuwe topman Daniel Zhang middelen om Alibaba op het groeipad te houden. Alibaba groeideuit tot hét verkoopplatform van China. Dat wordt elk jaar bevestigd op Singles' Day op 11 november, de belangrijkste onlineshoppingdag in China, met een duizelingwekkende groei van de omzet en de winst tot gevolg. De omzet groeide sinds het boekjaar 2011-2012 (afsluitdatum telkens 31/3) respectievelijk met 68,2, 72,4, 52,1, 45,1, 32,7, 56,5, 58,1 en 50,6 procent. Analisten en beleggers keken uit naar de impact van covid-19 op de groei van Alibaba. De grootste beurskapitalisatie van Azië presenteerde eind mei de jaarcijfers voor het boekjaar 2019-2020. In het laatste kwartaal, dat een impact van de uitbraak van het coronavirus in China vertoont, zag de Chinese internetreus de omzetgroei terugvallen tot 22 procent. Voor het volledige boekjaar was er wel een toename met 35 procent: van 377 naar 509,7 miljard yuan of 71,98 miljard dollar. De drie voorgaande boekjaren bedroeg de groei nog ruim 50 procent. Die groeivertraging was onvermijdelijk, zeker gezien de covid-19-uitbraak. De online-aankoop van kleding, de belangrijkste categorie bij Alibaba, ging stevig achteruit.Eind maart had Alibaba 846 miljoen actieve mobiele gebruikers, 125 miljoen meer dan een jaar eerder. De evolutie van de bedrijfskasstroom (ebitda) was iets minder indrukwekkend met een toename afgelopen boekjaar met 29 procent tot 157,66 miljard yuan of 12,91 miljard dollar. De winst kwam uit op 55,93 yuan of 7,90 dollar per aandeel, een klim met 38 procent. De ontwikkeling van de nettowinst werd in het laatste kwartaal afgeremd door verliezen op investeringen in andere beursgenoteerde bedrijven. Een van de nieuwe, succesvolle activiteiten is de ontwikkeling van clouddiensten, waarvoor Alibaba onlangs 5000 bijkomende aanwervingen aankondigde. Van de Chinese cloudmarkt had het eind vorig jaar 46,4 procent in handen, tegenover 18 procent voor het nummer twee, Tencent.De koersreactie op de cijfers was negatief wegens het verlagen van de verwachte omzetgroei voor het boekjaar 2020-2021 van 35 naar 27,5 procent. ConclusieDe groei van Alibaba is indrukwekkend. De perspectieven blijven gunstig, maar het groeipad zal wat minder stevig worden. Op basis van een verwachte koers-winstverhouding van 26 en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van 18 is het aandeel niet goedkoop. Maar Alibaba blijft groeien in een bovengemiddeld ritme. Te midden van de coronahysterie hield het aandeel goed stand, dankzij de sterkste financiële positie (35 miljard dollar nettokaspositie). Het is wachten op een correctie deze zomer om naar een positief advies te evolueren.Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 217,03 dollarTicker: BABA USISIN-code: US01609W1027Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 572,6 miljard dollarK/w 2019: 38Verwachte k/w 2020: 26Koersverschil 12 maanden: +42%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: -