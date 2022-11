Unilever ziet overal de kosten stijgen: voor de inkoop van materialen, energie, de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw, lonen.

De belangrijkste strategie van Unilever is investeren in de beste merken. Om daar genoeg geld voor te hebben, moeten de prijzen omhoog. Dat mag op de korte termijn best tot een daling van het volume leiden, de marge mag naar beneden en de concurrenten mogen marktaandeel winnen. Het doel van Unilever is de merken zo sterk te maken, dat op de lange termijn het volume, de marges en de concurrentievoorsprong weer toenemen.Unilever trok de prijzen in het derde kwartaal met 12,5 procent op in vergelijking met het derde kwartaal van 2021. Het volume nam af met 1,6 procent, waardoor de omzet met 10,6 procent steeg.Unilever heeft twaalf merken met ruim 1 miljard euro omzet. Die sterke merken zagen hun omzet met 14 procent groeien. Het bewijst dat de strategie werkt. Die merken groeien ongeveer 300 basispunten harder dan gemiddeld, tegenover 100 basispunten in het eerste halfjaar. De consumenten blijven dus ook in tijden van hoge inflatie de sterkste merken van Unilever kopen. De onlineverkopen groeiden met 20 procent. Daarop haalt Unilver een hogere marge en heeft het bovendien een beter zicht op wie de eindklanten zijn.Unilever is voorzichtig voor de rest van 2022. De volumes zullen sterker krimpen dan in de afgelopen kwartalen, waardoor de omzetgroei over 2022 op minimaal 8 procent zal uitkomen. De marge zal onderin de bandbreedte 16-17 procent uitkomen. Die voorzichtigheid valt te waarderen, want de markt vindt positieve verrassingen een stuk leuker dan negatieve. Tijdens de analistenpresentatie wilde CEO Alan Jope elke vraag beantwoorden, maar niet die over zijn opvolging in 2023, wanneer hij met pensioen gaat. Daar moeten we dus nog even op wachten.ConclusieDe verhouding tussen de vrije kasstroom van Unilever en de beurswaarde is 5,5 procent. Daarmee is Unilever goedkoper dan concurrenten als Procter & Gamble (4,0%) en Nestle (2,6%). Die margin of safety, in combinatie met de sterkemerkenstrategie, zorgt ervoor dat het koopadvies voor het Unilever-aandeel gehandhaafd wordt.