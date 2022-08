De fundamenten van de globale uraniumindustrie evolueren gunstig en hogere prijzen zijn een kwestie van tijd. Cameco handhaaft een strikte aanboddiscipline.

Cameco heeft in de eerste helft van 2022 voor 45 miljoen pond aan nieuwe langetermijncontracten afgesloten. Dat is 5 miljoen pond meer dan tijdens de vorige update. Dat lijkt vrij weinig, maar onderhandelingen over meerjarencontracten slepen meestal lang aan. De 45 miljoen pond is meer dan 60 procent van alle langetermijncontracten die volgens UxConsulting dit jaar al werden afgesloten. Cameco heeft voor meer dan 170 miljoen pond aan contractverplichtingen lopen.

...

Cameco heeft in de eerste helft van 2022 voor 45 miljoen pond aan nieuwe langetermijncontracten afgesloten. Dat is 5 miljoen pond meer dan tijdens de vorige update. Dat lijkt vrij weinig, maar onderhandelingen over meerjarencontracten slepen meestal lang aan. De 45 miljoen pond is meer dan 60 procent van alle langetermijncontracten die volgens UxConsulting dit jaar al werden afgesloten. Cameco heeft voor meer dan 170 miljoen pond aan contractverplichtingen lopen.De groep produceerde in het tweede kwartaal 2,8 miljoen pond uranium (vorig jaar 1,3 miljoen pond) tegen een productiekostprijs van 30,15 Canadese dollar per pond. Die kwamen allemaal van Cigar Lake, de enige operationele mijn. Cameco verkocht 7,6 miljoen pond tegen gemiddeld 58,74 Canadese dollar, 41 procent meer dan een jaar eerder. Er werd ook 5,5 miljoen pond aangekocht tegen 48,76 Canadese dollar. De combinatie van hogere volumes en hogere verkoopprijzen liet de omzet met 75 procent aandikken naar 447 miljoen Canadese dollar. De aangepaste nettowinst (exclusief derivatenposities) kwam uit op 72 miljoen Canadese dollar, tegenover een verlies van 38 miljoen dollar een jaar eerder.De productieprognose voor het boekjaar blijft ongewijzigd op ongeveer 11 miljoen pond. De verwachte output bij Cigar Lake (participatie 54,55%) werd opgetrokken van 15 miljoen naar 18 miljoen pond, waarvan het aandeel van Cameco ongeveer 9,5 miljoen pond bedraagt. Dat wordt gecompenseerd door de opstart van McArthur River, dat dit jaar weer in productie wordt genomen. McArthur River zal dit jaar ongeveer 2 miljoen pond opleveren, waarvan 1,4 miljoen pond voor rekening van Cameco. De joint venture Inkaï in Kazachstan is een probleemgeval. Het uranium gaat normaal per spoor en per schip naar Cameco's verwerkingsinstallatie Blind River in Ontario. Dat is nu niet mogelijk door de oorlog en daarom moet een alternatieve route worden gezocht. De Trans-Kaspische route via de Kaspische Zee, Azerbeidzjan, Georgië en verder naar Europa is een optie. Die omweg zorgt wel voor logistieke uitdagingen en is duurder. Cameco verhoogde de verkoopdoelstelling van 23 tot 25 miljoen naar 24 tot 26 miljoen pond. Daardoor zal de omzet tussen 1,73 en 1,88 miljard Canadese dollar uitkomen. De uraniumproducent zal 14 tot 16 miljoen pond uranium aankopen tegenover een eerder voorspelling van 12 tot 14 miljoen. Cameco beschikte na de eerste jaarhelft over 1,426 miljard Canadese dollar aan liquiditeiten. Er is een ongebruikte kredietlijn van 1 miljard Canadese dollar. Cameco heeft ook nog recht op een terugbetaling van 778 miljoen Canadese dollar van de Canadese belastingautoriteiten. De langetermijnschuld bedraagt 997 miljoen Canadese dollar, wat de nettokaspositie op 429 miljoen Canadese dollar brengt. Cameco heeft daarnaast nog 7,3 miljoen pond uranium in voorraad. Inkaï leverde een dividend van 83 miljoen Amerikaanse dollar op en het optrekken van de participatie in Cigar Lake kostte 102 miljoen dollar. Het dividend werd eerder dit jaar verhoogd naar 12 dollarcent per aandeel.ConclusieDe fundamenten van de globale uraniumindustrie evolueren gunstig en hogere prijzen zijn een kwestie van tijd. Cameco handhaaft een strikte aanboddiscipline en dat is de enige goede strategie om overcapaciteit te voorkomen. Cameco staat financieel sterk en de hoge reserves zijn een troef. De stierenmarkt in uranium blijft voorlopig onder de radar van de meeste beleggers, wat toelaat om Cameco tegen een aantrekkelijke prijs (2,5 keer de boekwaarde en 5 keer de omzet) in te slaan. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 25,46 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 10 miljard dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 93Koersverschil 12 maanden: +48%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 0,5%