Je hoefde geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de halfjaarcijfers van Deceuninck, de producent van pvc-ramen en -profielen, niet fantastisch zouden zijn. Dat zijn ze ook niet in absolute termen. Maar als we die resultaten vergelijken met de gemiddelde analistenverwachting, dan heeft Deceuninck het er prima vanaf gebracht in de eerste zes maanden. Topman en referentie-aandeelhouder Francis Van Eeckhout zal extra teleurgesteld zijn over de uitbraak van de covid-19-pandemie. Uit de tradingupdate over het eerste kwartaal was gebleken dat zijn bedrijf met schwung aan het jaar was begonnen. De omzet steeg in de periode januari-maart met 5,5 procent, van 145 naar 153 miljoen euro, met vooral een ijzersterke prestatie in Noord-Amerika, waar de omzet dankzij een klim van het marktaandeel een sprong van bijna 33 procent maakte. Ook de omzet uit Turkije en de opkomende markten ging in de eerste drie maanden vooruit (+5,4%). Turkije, waar Deceuninck al meerdere decennia actief is via de dochtermaatschappij Ege Profil Ticaret ve Sanayi AS, ging in 2019 door een stevige recessie. Europa deed het nog goed in de eerste twee maanden, maar de omzet van maart werd al getroffen door de lockdown in een aantal Europese landen (-4,1%). Nog sterker dan de omzetevolutie was de forse toename van de gecorrigeerde bedrijfskasstroom (ebitda) van 7,5 naar 14 miljoen euro. En toen werd de coronacrisis een wereldwijd fenomeen, met flink wat quarantainemaatregelen. Daaronder had Deceuninck vooral in maand april en mei te lijden. In juni was er een herstel. Wereldwijd zakte de omzet in het tweede kwartaal met 18,6 procent, van 168 naar 136 miljoen euro, met vooral -40 tot -50 procent in Europa, Turkije en de opkomende markten in april. De groepsomzet ging in de eerste jaarhelft achteruit met 7,4 procent, van 312,5 naar 289,2 miljoen euro, tegenover de analistenconsensus van 271,8 miljoen euro. Noord-Amerika was de absolute primus met een omzetklim van 64 naar 74 miljoen euro. Europa, de belangrijkste regio voor de omzet, incasseerde de ergste klappen, van 174 naar 147 miljoen euro. Dankzij het prima eerste kwartaal bleef de vergelijkbare bedrijfskasstroom (ebitda) knap overeind. Het cijfer zakte nauwelijks meer dan de omzet. De ebitda daalde van 30,2 naar 27,8 miljoen euro, tegenover de analistenconsensus van 21,9 miljoen euro, of een krimp van -7,8 procent. De ebitda-marge bleef vrijwel stabiel, van 9,7 naar 9,6 procent in de eerste jaarhelft. Dat was te danken aan de flexibele kostenstructuur, de snelle reactie na de uitbraak van de pandemie, de schrapping van het dividend en de versnelling van de herstructurering in Duitsland. Het nettoresultaat werd opnieuw in het rood geschreven, van -1,2 naar -3,4 miljoen euro.Ondanks de coronacrisis slaagde Deceuninck erin zijn netto financiële schuld met 32 miljoen euro af te bouwen, van 150,2 naar 118,4 miljoen euro. Dat is een krachttoer. In juli en begin augustus bleef de omzetevolutie gunstig, zodat de bedrijfsleiding gematigd optimistisch is voor de jaarcijfers van 2020.De halfjaarcijfers van Deceuninck illustreren dat het bedrijf over een sterk management beschikt. Tegen 0,9 keer de boekwaarde en tegen een verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de ebitda (bedrijfskasstroom) van 7 voor het moeilijke jaar 2020 wordt dat niet voldoende in de waardering uitgedrukt. Deceuninck is een aandeel dat absoluut een plaats verdient in de voorbeeldportefeuille. We verhogen het advies en willen het aandeel in de buurt van 1,45 euro weer oppikken als fraaie herstelkandidaat. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 1,56 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 212,6 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -17%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: -